Controles de la UEP en Tupungato derivan en secuestro de marihuana y cocaína en distintos procedimientos

Uno de los sujetos tenía un pedido de captura vigente desde el 7 de marzo de 2018 y otra medida pendiente con fecha del 14 de noviembre de 2019.

Durante el fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato realizó tres procedimientos en distintos puntos del departamento, en los que se demoró a tres hombres por tenencia de estupefacientes. Las intervenciones se llevaron a cabo en el marco de los controles diarios que realiza la fuerza.

El primer caso ocurrió en calle Belgrano Norte e Isuani, en horas de la tarde noche. Tras requisar a un masculino, los efectivos encontraron en su poder un envoltorio de nylon con marihuana y un cigarrillo de la misma sustancia.

El segundo procedimiento se desarrolló en el camino a Estancia Silva, en la zona de Gualtallary. Allí, al identificar a otro masculino, se le halló entre sus prendas un recipiente metálico con cogollos de marihuana.

Finalmente, en calle Filipini del distrito San José, se realizó una inspección personal a un masculino que presentaba un pedido de captura vigente desde el 7 de marzo de 2018 y otra medida pendiente con fecha del 14 de noviembre de 2019. En su requisa, se le encontró una bolsita de nylon con cocaína.