Controles intensivos en Tupungato: motos sin papeles, marihuana y conductores alcoholizados

Se desplegó el control en diferentes zonas del departamento.

Durante el fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje realizó varios controles sobre calles, lugares de esparcimiento y zonas conflictivas.

Como resultado, en el Barrio 23 de Noviembre se secuestró una motocicleta de baja cilindrada color verde, marca Cerro con partes Motomel, con chapa patente vieja y despintada, sin documentación.

En lo que respecta a estupefacientes, se realizaron dos intervenciones: una en zona de Cordón del Plata, con el secuestro de dos plantas de marihuana, y otra en calle Benito Aranda de San José, con el secuestro de cuatro cigarrillos de marihuana.

Hubo tres procedimientos con proceso contravencional por el Artículo 67 bis de la Ley 9099 (conductores bajo efectos del alcohol), llevados a cabo en controles en calle La Vencedora, Belgrano Norte y calle Los Cuatro. También hubo cuatro intervenciones por infracción a los Artículos 94 y 95 de la Ley 9099 (personas ebrias causando molestias o consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública), en zona del radiocéntrico.

Finalmente, tres personas fueron trasladadas a sede policial por presentar medidas pendientes con la Justicia.