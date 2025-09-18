Facebook X-twitter Youtube Instagram

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

Los controles se desarrollaron en los barrios más conflictivos que tiene la comuna.

Durante la tarde del miércoles, personal policial de la Unidad Especial de Patrullaje, la división drones y efectivos de las diferentes Comisarias y Subcomisarias del departamento, llevaron adelante un importante despliegue policial por las inmediaciones e interior de los barrios Arco Iris y El Progreso, dos zonas de las más conflictivas que tiene el departamento.

Como resultado de las maniobras, se secuestró marihuana y una moto la cual no presentaba documentación. Quien manejaba el rodado dejó la moto tirada y escapó por un descampado cuando se alertó de la presencia policial.

Respecto a el control de las personas, 32 personas fueron aprehendidas de las cuales tres quedaron detenidas producto de tener pedido de captura vigente. Tambíen se llevó adelante un importante control biométrico donde cerca de 100 personas fueron identificadas en la vía pública.

Por último, respecto a los controles vehiculares, se realizaron varias actas viales por parte del personal de Tránsito Municipal, debido a que los conductores carecían de documentación para circular.

