Controversia en torno al helipuerto del hospital Scaravelli: se están construyendo tres canchas de pádel en el mismo terreno

Desde el Área de Coordinación de Salud del Valle de Uco, elevaron una nota al municipio para que aclaren la situación.

Desde hace unas semanas, en el terreno donde se encuentra el helipuerto del hospital Scaravelli, se realizan trabajos de compactación de terreno y la construcción de tres plateas de cemento, las cuales se encuentran a escasos centímetros de distancia de donde se ubica la plataforma de aterrizaje y despegue del helicóptero sanitario.

Por esta situación, desde El Cuco Digital, se consultó sobre la situación con el Coordinador de Salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo, que se expresó al respecto: “nosotros hemos hecho el reclamo correspondiente al municipio, se envió una nota para que aclaren la situación de porque y que es lo que se está construyendo en ese lugar que es donde está el helipuerto”.

La obra en cuestión no cuenta con un cartel de obra, que indique qué es lo que se está construyendo y quién es el responsable.

Ante esta situación, desde Obras Privadas de la Municipalidad de Tunuyán, explicaron que por el momento la obra está paralizada  debido a que el propietario del terreno debe mandar documentación y pedir la autorización para construir.

Además, agregaron que la obra no cuenta con cartel de señalización de obra debido a que se trata de tres paletas que serán destinadas a canchas de pádel. De todas formas necesitamos que mande la documentación para que se puedan autorizar los servicios.

Por último, aseguraron que la construcción está permitida, ya que cuenta con todos los requisitos y que por el momento está paralizada debido a que falta presentar la documentación que se detalló anteriormente. Fue la respuesta de Obras Privadas.

