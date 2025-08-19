Convenios, patrullaje y monitoreo: la ministra Rus visita Tupungato, Tunuyán y San Carlos este martes

Será a partir de las 10:00 horas el recorrido.

Este martes 19 de agosto, la ministra Mercedes Rus recorrerá diferentes puntos del Valle de Uco. A las 10:00 horas, la ministra junto con el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, firmarán un convenio que permitirá la integración de las alarmas comunitarias del municipio al sistema de emergencia 911.

Luego, a las 10:40 horas, la ministra junto con el intendente recorrerán la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), donde se encontrarán nuevas movilidades que recientemente fueron adquiridas para el Valle de Uco.

Pasadas las 11:30 horas, en el departamento de Tunuyán, la ministra Mercedes Rus, acompañada por el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, presentarán la camioneta de primera intervención destinada a Bomberos del Valle de Uco.

Finalmente, a las 13:00 horas, en el departamento de San Carlos, la ministra junto al intendente Alejandro Morillas presentarán un plan de anillos interjurisdiccionales para el Valle de Uco y las nuevas cámaras destinadas al departamento, en el marco del Centro de Monitoreo Integrado que se desarrolla en conjunto con el municipio.