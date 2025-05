Convertir el dolor en generosidad: la familia de Tiago donó sus órganos y se salvaron 5 vidas

Se trata del joven que perdió la vida en un accidente de tránsito en Colonia Las Rosas.

Tiago Narváez, de 17 años, perdió la vida el pasado miércoles tras un grave accidente en Colonia Las Rosas y su familia informó que se tomó la decisión de que el joven sea donante de órganos.

Desde el entorno familiar, informaron que al joven se le sacaron las córneas, el corazón, el páncreas, el hígado y un riñón. Los propios médicos le informaron a la familia que gracias a esta decisión se pudieron salvar 5 vidas.

Natalia, madre del joven, publicó en las redes sociales un sentido mensaje: “hijo mío, es tan grande la tristeza, el dolor y a la vez saber que tu corazón sigue latiendo, me da fuerzas”.

“Saber que pudiste ayudar a cinco personas a seguir viviendo me hace sentir tan orgullosa. Te amo, Tiago, no hay peor dolor que perder un hijo, eso no tiene nombre ni explicación”, fue lo que publicó su madre.

Por otro lado, otro familiar expresó que: “Ya se terminó la operación del gringo, donó córneas, un riñón, hígado, páncreas y corazón, cinco personas van a recibir estos órganos”.