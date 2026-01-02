Facebook X-twitter Youtube Instagram

Convocan a que la final del fútbol sancarlino se vista en defensa del agua

Vecinos de San Carlos, convocan a que quienes asistan a la final del fútbol sancarlino lleven su cartel o bandera en defensa del agua.

Bajo el lema “¡Hasta que se vaya San Jorge! Final X El Agua”, desde los grupos de vecinos contra la mega minería, se invita a quienes participen de la final este domingo, lleven su gotita de agua, su cartel o su bandera en protesta contra el proyecto minero San Jorge.

La final se jugará este domingo 4 de enero en el Sport Club San Carlos y la convocatoria está hecha para las 17:30 horas.

