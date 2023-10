Convocaron a una escuela para construir rampas y puentes, y crearon hasta andadores y juguetes

En nuestra comunidad, más específicamente en Tunuyán un grupo de jóvenes de la Escuela Técnica “Ejército Argentino” 4-107 (ENET) , han estado escribiendo una historia de solidaridad y transformación que merece ser contada.

Valentín García, uno de los estudiantes de esta institución, nos llevó atrás en el tiempo. Todo comenzó cuando la escuela “Club de Leones”, que atiende a niños con discapacidades motoras, hizo un llamado a la escuela Escuela Técnica “Ejercito Argentino” 4-107, más conocida como ENET, por un problema urgente: sus rampas y puentes estaban en mal estado.

Lo que comenzó como una respuesta a una necesidad crítica se convirtió en una aventura de generosidad. Valentín en conjunto con sus compañeros no se limitaron a reparar las rampas, quisieron agregar algo especial a la vida de estos niños.

Después de completar su trabajo en la Escuela Club de Leones, se unieron a los Proyectos Socio Comunitarios de la semana estudiantil. Combinaron los tableros sensoriales con otros juguetes diseñados para desarrollar habilidades motoras finas. El punto culminante fue la entrega de estos regalos, incluyendo un abecedario en braille. Sus ojos brillaban mientras compartían sus historias, revelando el vínculo especial que habían formado con estos niños en el camino.

“A nosotros nos convocan, realizamos el puente, realizamos toda la obra y el recibimiento de los chicos hizo que nos sintiéramos muy cómodos. Con esto surgió la idea de hacer otro regalo que son los tableros sensoriales Montessori. Después de esto nos enteramos de los Proyectos Socios Comunitarios de la Semana Estudiantil, decidimos incluirlos al trabajo que hemos hecho, más otros juguetes que son de encastre y más juguetes para trabajar la motricidad fina. Todo esto lo juntamos y el día viernes de la semana pasada, realizamos como el cierre de todo ese proyecto con la entrega de esos juegos y un abecedario en braille”, contó Valetín en diálogo con El Cuco Digital.

“A todo esto, a nosotros nos encantó la idea de poder trabajar con estos chicos, nos abrió un nuevo mundo. Vimos a estos chicos con otros ojos que tal vez no los veíamos antes, los hicimos visibles tal vez en un mundo donde no tienen tanta consideración o no son como bien vistos o bien tratados, ya que la sociedad en sí, les cierra las puertas o los deja de lado siendo que son personas como todos los demás. Entonces lo que nosotros quisimos mostrar es eso, que se puede convivir con ellos, tratar con ellos de la misma manera que tratamos con cualquiera y nosotros por otro lado pudimos aprender muchísimo de ellos, nos enseñaron palabras en lenguaje de señas, aprendimos la letra en braille, pudimos conversar con ellos y con todo el establecimiento y la comunidad educativa”, relató el estudiante.

Además, Agustín Zabala y Agustina Lepez, otros alumnos de la escuela ENET, compartieron detalles sobre los productos que crearon con orgullo y emoción en sus voces. Desde andadores hasta tableros lumínicos, su trabajo no solo mejoró la accesibilidad, sino que también ofreció experiencias sensoriales enriquecedoras para los estudiantes de “Club de Leones”.

1. Andador de termofusión

Uno de los aspectos más destacados de su proyecto fue la creación de un andador especial. Utilizaron la técnica de termofusión para unir tubos de agua, una habilidad que habían adquirido a través de su formación en la escuela. Este andador estaba destinado a proporcionar apoyo a personas con movilidad reducida, permitiéndoles moverse con mayor facilidad y seguridad.

2. Barras posturales de madera

Otro logro significativo fue la fabricación de barras posturales. Estas barras, elaboradas en madera, se diseñaron específicamente para ayudar a los estudiantes de la Escuela Club de Leones a mejorar su postura y equilibrio. Con esto los estudiantes de ENET tuvieron la oportunidad de mejorar en sus habilidades con el torno y técnicas de carpintería.

3. Tableros sensoriales lumínicos

El proyecto también incluyó la mejora de los tableros sensoriales lumínicos existentes en la escuela. Los circuitos anteriores estaban en malas condiciones y representaban un peligro para los estudiantes, según lo que nos cuentan Agustín y Agustina. Tomaron la iniciativa de redistribuir y mejorar estos circuitos utilizando los mismos materiales del tablero original. Esto aseguró una mayor eficiencia y seguridad en las actividades sensoriales.

4. Tarima de vibraciones

Además de los tableros lumínicos, los estudiantes también trabajaron en la creación de una tarima de vibraciones. En estos los estudiantes pueden acostarse en esta tarima mientras observan el tablero lumínico. Las vibraciones de la música se sincronizan con las luces, creando una experiencia única y enriquecedora. Este enfoque fue especialmente valioso para la profesora de música de la escuela, quien pudo utilizarlo para desarrollar diversas habilidades sensoriales en los estudiantes.

Cuando les preguntamos si este proyecto los motivaría a continuar trabajando en proyectos similares, la respuesta fue un rotundo “sí”. Valentín compartió su esperanza: “Creemos que nuestro trabajo puede inspirar a otras instituciones y a la sociedad en general a embarcarse en proyectos que hagan la diferencia“.

Por su parte, el profesor Martín Blanco, quien lideró el proyecto, expresó su profundo agradecimiento a los estudiantes y colegas que participaron. Con humildad, dijo: “Bueno, al principio como decía Valentín, que se nos buscó para cubrir una necesidad que estaba teniendo la escuela Club de Leones. La conexión se logra a través del contacto del profesor Marcos Quiroga, y así es como junto con los alumnos pudimos ir y a través de la práctica profesionalizante (materia de la institución) vincular esta actividad y poder desarrollar, como dijeron los chicos, darle solución a esta necesidad que tenía la escuela. Y en conjunto con el profesor Raúl Fernández las materias de taller, pudimos llevar a cabo estas actividades e incluir el trabajo del proyecto socio comunitario que los mismos chicos vieron como una buena posibilidad de poder trabajarlo ahí y poder ampliar esa manera de ayudar con esta institución. Así que bueno, eso fue lo que lo llevo a los chicos a tomar ímpetu y poder hacer el proyecto con la sinergia que se pudo hacer. Participaron chicos de electricidad y construcción en conjunto, utilizando diferentes productos para poder cubrir las necesidades que la escuela tenia. Y bueno, abiertos para seguir colaborando con esa escuela (Club de Leones) en otras necesidades. También agradecer a los chicos que estuvieron en construcciones y electricidad, y a los profes que estuvieron incluidos en esta actividad socio comunitaria, que empezó como una actividad interdisciplinaria a hacer algo más emocional que nos tocó internamente a todos”.

A los agradecimientos también se sumó la directora de la ENET, María Eugenia Daurich, quien destacó el compromiso continuo de lo alumnos con la institución y con la comunidad: “Yo simplemente soy la directora, el mérito es de los profes y de los alumnos que tenemos, que son chicos muy comprometidos con la escuela. Tenemos una fuerte participación”.

En conclusión, esta historia de solidaridad y compasión nos recuerda que cuando un grupo de jóvenes se une con un propósito noble, pueden desafiar los límites y crear un mundo más brillante para todos. Los estudiantes de la ENET no solo están aprendiendo habilidades técnicas, sino que también están demostrando que el amor y la empatía pueden cambiar vidas y tocar corazones. Su compromiso y su pasión son un faro de esperanza en estos tiempos difíciles, y toda la comunidad se une para agradecerles por su increíble labor. Sus voces llenas de emoción nos inspiran a todos a ser mejores y a construir un mundo más amoroso y compasivo.

Otras imágenes: