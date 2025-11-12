Convocatoria a Candidatas para Reina de Tupungato 2026 “Camino a los 90 años de Vendimia”

Se trata de una oportunidad para representar identidad, cultura y valores de la comunidad tupungatina en uno de los festejos más emblemáticos de la provincia, distinguida a nivel mundial.

El Municipio de Tupungato invita a las mujeres del departamento a participar de la Convocatoria para Reina Departamental de la Vendimia 2026, en el marco de la celebración “Camino a los 90 años de Vendimia”.

Requisitos y documentación

Podrán postularse quienes cumplan con los siguientes requisitos:

-Ser mayor de 18 años

-Residir en Tupungato con una antigüedad mínima de 2 años

-Tener Secundario Completo

-Presentar Certificado de Buena Conducta

Para acreditar el cumplimiento de las condiciones, las aspirantes deberán presentar fotocopias de: DNI, Certificado Analítico y Certificado de Antecedentes Penales.

Inscripciones

Hasta el viernes 12 de diciembre

Lunes a viernes

8 a 14h

Salón de Actividades Culturales y Artísticas, calle 9 de Julio 175

Para más información, las interesadas pueden acercarse a la Dirección de Cultura del Municipio (calle 9 de julio 175) o comunicarse por los medios oficiales del Gobierno de Tupungato.

