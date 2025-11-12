Convocatoria a Candidatas para Reina de Tupungato 2026 “Camino a los 90 años de Vendimia”

Se trata de una oportunidad para representar identidad, cultura y valores de la comunidad tupungatina en uno de los festejos más emblemáticos de la provincia, distinguida a nivel mundial.
El Municipio de Tupungato invita a las mujeres del departamento a participar de la Convocatoria para Reina Departamental de la Vendimia 2026, en el marco de la celebración “Camino a los 90 años de Vendimia”.
Requisitos y documentación
Podrán postularse quienes cumplan con los siguientes requisitos:
-Ser mayor de 18 años
-Residir en Tupungato con una antigüedad mínima de 2 años
-Tener Secundario Completo
-Presentar Certificado de Buena Conducta
Para acreditar el cumplimiento de las condiciones, las aspirantes deberán presentar fotocopias de: DNI, Certificado Analítico y Certificado de Antecedentes Penales.
Inscripciones
Hasta el viernes 12 de diciembre
Lunes a viernes
8 a 14h
Salón de Actividades Culturales y Artísticas, calle 9 de Julio 175
Para más información, las interesadas pueden acercarse a la Dirección de Cultura del Municipio (calle 9 de julio 175) o comunicarse por los medios oficiales del Gobierno de Tupungato.
Fuente. prensa Tupungato