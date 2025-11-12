Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 12, 2025

logo el cuco digital

Convocatoria a Candidatas para Reina de Tupungato 2026 “Camino a los 90 años de Vendimia”

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se trata de una oportunidad para representar identidad, cultura y valores de la comunidad tupungatina en uno de los festejos más emblemáticos de la provincia, distinguida a nivel mundial.

El Municipio de Tupungato invita a las mujeres del departamento a participar de la Convocatoria para Reina Departamental de la Vendimia 2026, en el marco de la celebración “Camino a los 90 años de Vendimia”. 

Requisitos y documentación

Podrán postularse quienes cumplan con los siguientes requisitos:

-Ser mayor de 18 años

-Residir en Tupungato con una antigüedad mínima de 2 años

-Tener Secundario Completo

-Presentar Certificado de Buena Conducta

Para acreditar el cumplimiento de las condiciones, las aspirantes deberán presentar fotocopias de: DNI, Certificado Analítico y Certificado de Antecedentes Penales.

Inscripciones

Hasta el viernes 12 de diciembre

Lunes a viernes

8 a 14h

Salón de Actividades Culturales y Artísticas, calle 9 de Julio 175

Para más información, las interesadas pueden acercarse a la Dirección de Cultura del Municipio (calle 9 de julio 175) o comunicarse por los medios oficiales del Gobierno de Tupungato.

Fuente. prensa Tupungato

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO