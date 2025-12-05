Facebook X-twitter Youtube Instagram

Convocatoria abierta para ser la próxima Reina y Rey del Adulto Mayor de Tunuyán

Los y las candidatas podrán postularse a través de las instituciones a las que pertenecen, como centros de jubilados, organizaciones sociales, grupos de adultos mayores o entidades comunitarias que desarrollen actividades en el departamento.

La Municipalidad de Tunuyán abrió la inscripción para participar de la elección de la Reina y el Rey del Adulto Mayor, una propuesta que busca reconocer y visibilizar a quienes representan la vida social y comunitaria de las instituciones del departamento.

La convocatoria está dirigida a personas de 60 años o más, que representen a una institución local, residan en Tunuyán y presenten fotocopia de DNI al momento de la inscripción. Las postulaciones se reciben en delegaciones municipales y en Anexo Municipal ubicado en Calle La Argentina al 500. Se recepcionarán del 3 al 31 de diciembre, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Requisitos de inscripción

Tener 60 años o más.

Representar a una institución.

Residir en el departamento de Tunuyán.

Presentar fotocopia de DNI.

