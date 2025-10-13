Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 13, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 13, 2025

logo el cuco digital

Convocatoria educativa en San Carlos: los Jardines Maternales presentan sus propuestas

IMAGEN ILUSTRATIVA
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Hasta las 13:00 horas.

Este martes 14 de octubre, de 8 a 13 horas, el CEPI San Carlos invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial dedicada a conocer los Jardines Maternales y sus propuestas educativas. La iniciativa se desplegará simultáneamente en los distintos distritos y parajes del departamento, acercando a las familias la labor pedagógica que se realiza en la primera infancia.

La actividad busca fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y la comunidad, promoviendo el acceso a información sobre los enfoques, valores y dinámicas que guían el trabajo en los jardines maternales.

Más información:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

La UEP de Tupungato realizó nuevamente controles en barrios conflictivos del  departamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO