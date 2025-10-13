Convocatoria educativa en San Carlos: los Jardines Maternales presentan sus propuestas

Hasta las 13:00 horas.

Este martes 14 de octubre, de 8 a 13 horas, el CEPI San Carlos invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial dedicada a conocer los Jardines Maternales y sus propuestas educativas. La iniciativa se desplegará simultáneamente en los distintos distritos y parajes del departamento, acercando a las familias la labor pedagógica que se realiza en la primera infancia.

La actividad busca fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y la comunidad, promoviendo el acceso a información sobre los enfoques, valores y dinámicas que guían el trabajo en los jardines maternales.

Más información: