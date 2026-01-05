Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 5, 2026

enero 5, 2026

Cordón del Plata: detuvieron a un hombre con una moto robada

El hecho ocurrió el fin de semana.

El sábado, a las 11 horas, personal de la Subcomisaría Cordón del Plata detuvo a un hombre con una moto robada en la intersección de calles Córdoba y Coronado, en Cordón del Plata.

El detenido fue interceptado por personal policial motorista de la UEP Tupungato mientras realizaban patrullajes preventivos en la zona. Los efectivos procedieron a detener la marcha del conductor de una motocicleta marca Bajaj, 160 cc.

Al verificar los datos del rodado a través del CEO, se constató que registraba pedido de secuestro por hurto agravado desde diciembre de 2024. El conductor manifestó haber adquirido la motocicleta meses atrás, aunque no contaba con documentación que acreditara su propiedad.

Por directivas del ayudante fiscal en turno, se dispuso el secuestro de la moto y la aprehensión del hombre, quien fue trasladado y quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO