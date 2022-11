Cornejo en los 61 años de la CIAT sobre ser candidato presidente: “Estoy dispuesto a tomar riesgo si hay un equipo”

El senador nacional estuvo presente en el evento empresarial más importante del Valle de Uco.

El pasado viernes la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) celebró su 61° aniversario junto a empresarios, emprendedores y productores. También hubo una fuerte presencia del arco político mendocino.

Uno delos asistentes fue Alfredo Cornejo, actual senador nacional y una de las principales figuras del radicalismo a nivel nacional. De cara a las elecciones del 2023, el ex gobernador de Mendoza habló sobre una posible candidatura.

¿Candidato a presidente?

“Tengo vocación por lo público, me gusta, me apasiona, me hace feliz estar en esta actividad (…) tiene sus sinsabores y hay que saber administrarlos. Estoy dispuesto a tomar riesgos si hay un equipo, si hay un programa y si hay suficientes poder político como para hacer los cambios que hay que hacer, que en una primera instancia son dolorosos pero en una segunda instancia inmediata van a obtener resultados en materia de empleo, de salario, de apreciación del peso, pero hay un paréntesis entre medio, entre las medidas dolorosas y el resultado positivo, y ahí hay que aguantarlo explicándole bien a los ciudadanos. Estoy dispuesto a hacer esa tarea; lo hice en Mendoza, donde la situación era dramática también. Creo que en la Nación es mucho más complejo que en Mendoza, tiene otras restricciones, y hay que reconocer el diagnóstico correcto, es más difícil pero también se tienen más recursos”, indicó Cornejo.

“En el Gobierno nacional se ha hecho muy poco en todo este tiempo; se malgasta en recursos, y eso deriva en mayor déficit, tomar deuda con el sector bancario o emitir dinero, y las dos cosas generan inflación, que es lo que estamos sufriendo. Si esta proyección, del 6,3 se da en los próximos meses, la inflación va a ser del 98% anual”, apuntó.

La opinión sobre una posible candidatura a la presidencia de CFK y cómo se ve enfrentándose contra ella

“Por un lado sería bueno que asumiera la representación del Frente de Todos, que se hiciera cargo de esto que ella ha armado, y si se presenta de candidata creo que sería un blanco y negro muy concreto, muy categórico; me encantaría a mí pero seguramente también a varios de Juntos por el Cambio esa confrontación con ella; ella es nítido, lo que piensa, lo que hizo y lo que haría en el futuro es muy nítido, no tiene sorpresas, ya todos sabemos lo que hizo y podemos proyectar lo que hará; no puede generar ningún tipo de esperanza en los argentinos porque ha compartido 15 años cuatro gobiernos, 2 encabezados por ella y uno que es vicepresidenta pero todos sabemos que es la poderosa de ese frente. Creo que para la oposición sería bueno que ella fuera candidata, creo que facilita un poco nuestro mensaje”, afirmó el legislador.

“Ahora, ella está empecinada en retener a la gente que la apoya, que no es poca cosa, todas las encuestas dan entre 20 y 30% de apoyo, condiciona al resto del sistema político lamentablemente (…) Conduce, involucra al resto, no es una persona que este aislada, sino es una persona súper poderosa en el sistema político argentino”, sostuvo.

Y manifestó: “Su acto de ayer es un atropello. Es grotesco. Además es una gran mentirosa, una gran manipuladora de la opinión pública”.

“Yo creo que debería estar aislada, que el sistema político la debería aislar y todo el resto del sistema político llegar a un acuerdo para sacar este país adelante en materia impositiva, un acuerdo laboral, un acuerdo fiscal, un gran acuerdo que nos de previsibilidad por 10 años, que va más o menos con lo que dijo el presidente de la Cámara, es decir, cosas sensatas, de sentido común que hace la mayoría de los países. En la medida que el peronismo, que el Frente de Todos –un partido muy importante, la mitad del Senado y la primera minoría de la Cámara de Diputados- este detrás de ella difícilmente pueda llegarse a un acuerdo”, apuntó

Mensaje a productores empresarios, etc; frente a situación por contingencias

“Hay programas provinciales y un programa nacional que hay que exigir que se cumpla en materia de heladas, porque hay muchos anuncios que se dicen y quedan a mitad de camino. Creo que la primera cuestión es mantener muy presente que lo que se prometió, se cumpla; eso como un primer mensaje”, dijo.

“Como un segundo mensaje es que el Valle de Uco tiene una potencialidad enorme, por sus empresas, por sus recursos naturales, por sus recursos humanos que conocen actividades claves como la vitivinicultura, como la agroindustria, como buena parte de la agricultura; tiene una gran capacidad y enorme potencialidad, pero va a funcionar bien en un contexto de orden macroeconómico, y el futuro alentador será si hay un orden macroeconómico”, agregó.

“Toda esta potencialidad de empresas, que no hay quebrado, que se mantienen (…) un empresario argentino que está en pie, es un mejor empresario, estoy seguro, que un chileno, que un paraguayo o que un uruguayo, porque ha tenido que sobrevivir a cosas que son desastrosas. Entonces imagínense en un orden fiscal como Paraguay, Uruguay o chile, no estoy hablando de Estados Unidos, en un orden así volaría el Valle de Uco; en un orden más o menos fiscal volaría el Valle de Uco con empresas como estas. Ese es el mensaje optimista que tengo, pero dependemos de ese orden macroeconómico, y tenemos que exigirlo, no puede ser que el gobierno (nacional) haga lo que se le dé la gana en materia de tipo de cambio, en materia de circulación de la moneda, en materia de tasa de interés, en materia de impuestos, que cada vez crean nuevos impuestos, que la mayoría afectan directa o indirectamente a la actividad”, completó Cornejo.

61° aniversario de la CIAT

El evento inició pasada las 18 y contó con la participación de cerca de 500 personas. En el lugar hubo una Wine Expo, donde bodegas del Valle de Uco exhibieron sus mejores productos, una muestra de arte, música, y una exquisita gastronomía a cargo de Casa Septem. También la CIAT reconoció a un nuevo emprendimiento local, entre los 6 finalistas del concurso “Nuevos emprendedores, nuevas pymes”, consagrándose como “emprendimiento del año” a Cementerio Parque del Valle, de Daniel Gallardo, con 435 votos.