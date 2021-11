Cornejo en Tunuyán: “Quiero transmitir esperanza, se pueden crear las condiciones para crecer”

Así lo expresó el senador electo Alfredo Cornejo que acompañó junto a otros funcionarios provinciales a las autoridades de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT) en la celebración de sus 60 años de vida.

En medio de la celebración aniversario, el legislador nacional electo por Mendoza, Alfredo Cornejo, realizó un balance de la economía y su impacto en el Valle de Uco: “Lamentablemente el Valle de Uco no escapa a los problemas económicos que impactan en lo social porque la economía es central a la hora del empleo, a la hora de la distribución del ingreso, a la hora de acceder a bienes de consumo y la clave es la rueda de la inversión, si no hay inversión no hay posibilidades de empleo y por lo tanto no hay posibilidad de consumo armando un círculo virtuoso ”, puntualizó.

Pandemia y Economía

Sobre cómo sigue el país en este contexto de pandemia, Cornejo destacó: “La salida de la pandemia no tiene un buen balance si bien ahora se nota un crecimiento económico respecto al año 2020 no es el crecimiento que necesitamos en relación al 2019 que ya fue un mal año. En realidad hace más de 10 años que estamos en recesión económica en Argentina y eso repercute en un largo deterioro. El Valle de Uco no es ajeno a esa situación pero tiene potencialidades importantes. Si seguimos en esta dirección y logramos mayor conectividad en vuelos para Mendoza, ya que tiene una potencialidad enorme en turismo y el Valle de Uco, en particular. El turismo es una actividad que tiene muchos eslabonamientos positivos, es una de las actividades que más se amolda a nuestra morfología social. Ojalá podamos recuperar la conectividad,

Dura crítica al sobreseimiento de Cristina

Consultado sobre la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de otorgar el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos en la causa Hotesur, Cornejo expresó: “Ha tenido un revés electoral muy grande y no sólo no cambian el rumbo económico sino que siguen influyendo sobre la justicia. Ha sido sobreseída Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos sin haber sido enjuiciados y podría haber sido sobreseída perfectamente siempre y cuando no hubiera tenido pruebas, ahora como no fue elevado a juicio no vamos a saber la verdad ”.

El mensaje a los emprendedores

Al momento de dar un mensaje a los productores de la región, el presidente de la UCR a nivel nacional indicó “mi mensaje es más que nada político pero también de acompañamiento a todos los que emprenden, a los que arriesgan como en la agricultura que es de altísimo riesgo. Quiero transmitir esperanza, si nos organizamos bien los argentinos y el poder político hace las cosas como debe hacerlas se pueden crear las condiciones para crecer y los aliento a seguir apostando por el país y seguir apostando por el Valle de Uco. Es un buen lugar para invertir, hay condiciones para crecer mucho más. La zona tiene un alto porcentaje de pobreza con respecto a otras regiones y la única forma de sacar a esa gene de la pobreza no es con más Estado, no es con más bolsones, no es con más planos sino es con más inversiones ”.

La convocatoria del presidente Fernández

Al referirse al llamado que el presidente dijo que iba a realizar tras las elecciones, Cornejo señaló: “No hay ningún llamado formal, oficial, no hay ningún llamado a los principales dirigentes de la oposición. Ni siquiera hay un reconocimiento de la derrota lo que es muy llamativo. No se sabe que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional pero para eso la Argentina necesita un plan económico más allá de que se lo pida el FMI y ese plan debe ser sensato y no como las medidas que toman como el cepo al dólar que son manotazos de ahogado o las tarjetas de crédito que es una estupidez enorme que rompe el sistema aeronáutico ”.

La celebración del trabajo en el Valle de Uco

A su turno, el presidente de la CIAT, Diego Stortini dijo: “Este especial aniversario de la cámara marcará un hito en la postpandemia y comenzaremos a dar pasos firmes hacia un próspero futuro en Valle de Uco. Se trata, principalmente, de una celebración al culto del trabajo de cientos de productores, comerciantes, industriales y prestadores turísticos de nuestra región ”.

Por su parte, el ministro de Economía Enrique Vaquié se refirió a los programas económicos que llegan a la zona y expresó: “Mendoza Activa es un claro ejemplo de esta articulación público-privada, en el cual el foco está puesto en el desarrollo económico. En la primera edición del Programa se presentó en el departamento de Tunuyán un total de 98 proyectos representando inversiones por 460 millones de pesos y los que les corresponden un aporte provincial de 140 millones en reintegros. Se han adjudicado un total de 65 con inversiones de 328 millones y reintegros por 103 millones, los cuales se encuentran en plena ejecución ”.

“En este camino, quiero aprovechar para comentarles que hemos enviado a la legislación el Proyecto de Ley del Programa Mendoza Activa III, con el objeto de crear empleo privado, impulsar las pymes y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico”, agregó Vaquié.

El financiamiento para el sector agroindustrial y vitivinicola

“En cuanto al financiamiento del sector, se han suscripto convenios con el Banco de la Nación Argentina para cosecha, acarreo y elaboración y capital de trabajo para productores agrícolas y establecimientos agroindustriales por un monto total de 2.600 millones. Asimismo, hemos dispuesto de una línea para financiamiento de elaboradores industriales de frutas de carozo con garantía sobre el producto y tasas subsidiadas ” dijo Vaquié.

El Polo Tecnológico

Sobre los nuevos proyectos en los que el Gobierno de Mendoza, trabajará en la región, el ministro comentó: “Con el objeto de fomentar iniciativas locales y atraer inversiones continuamos trabajando en la constitución del Polo Tecnológico del Valle de Uco a través de reuniones con Tupungato y San Carlos. Aquí estamos avanzando con la convocatoria, será el 16 de diciembre a las 9 horas en el ITU de Tunuyán, aprovechó la oportunidad para invitarlos a todos “.

“Con el Programa Mendoza Futura, queremos desarrollar habilidades tecnológicas e innovativas para jóvenes entre 15 y 18 años en toda la provincia para un mercado laboral cada vez más enfocado en las nuevas tecnologías. En el mes de agosto se inició una prueba piloto del Programa en forma simultánea, en todos los departamentos de Mendoza, con una cupo de 20 alumnos ”, señaló el ministro al cerrar la serie de discursos.

Fuente: Prensa Cambia Mendoza