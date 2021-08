Cornejo habló en San Carlos sobre el paro de la Salud: “El problema es la inflación”

El legislador participó de la entrega de 38 nuevas viviendas en el departamento y remarcó que de no haber un control del gobierno nacional “el poder adquisitivo va a ir cayendo”.

Este martes el diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, arribó a su San Carlos natal para participar de la entrega de 38 viviendas en el barrio Los Viñedos en Ruta Nacional 92, ex Zona Industrial, en La Consulta.

Allí, el legislador celebró la concreción de estas obras aunque resaltó la dificultad de avanzar en infraestructura ante el avance de la inflación.

“Muy contento de estar aquí. Este es un barrio que licitó la administración nuestra y que da continuidad en el gobierno de Rodolfo Suarez. Son 38 casas, es un barrio grande y estamos contentos de que a pesar de una crisis tremenda, una recesión enorme, donde los principales instrumentos de política económica lo tiene el Estadio Nacional. A pesar de eso Mendoza no se ha detenido, ha mantenimiento parte de su economía abierta y principalmente no ha detenido su plan de obras (…) Con inflación es más difícil y para un gobierno provincial más aún. Así que es un gran logro que se puedan haber terminado estas viviendas, incluso entusiasmados porque hay firmas por tres licitaciones más y eso nos dice que estamos por un buen camino a pesar de todas las dificultades y la enorme recesión económica que lleva muchos años lamentablemente”, indicó Cornejo.

El diputado además criticó la “escasa” continuidad de Nación con las obras iniciadas durante su gestión y la del ex presidente Mauricio Macri. “El gobierno nacional cerró algunas provincias se le revelaron. El caso de Mendoza es uno. En el gobierno nacional hay un plan de obras incipientes que la verdad que es continuidad del gobierno anterior. Muy pocas cosas son las que se están continuando, por ejemplo la variante Palmira que inició en mi gestión y en la presidencia de Macri. Se está continuando eso pero más nada. Por ejemplo se iniciaron la ruta 7, la circunvalación Perón que unen el norte y el sur de la provincia, que está recién reactivándose ahora con fondos de la provincia, no nacionales”, remarcó.

El legislador volvió a poner énfasis en la problemática de la inflación y subrayó que “Si el gobierno nacional no detiene la inflación, difícil que se pueda tener un plan de obras importantes porque, insisto, con mucha dificultad se terminan estos barrios porque los costos con los que se inician estas casas y por el cual se licitan al cabo de seis meses, es otro diametralmente distintos. Si el gobierno nacional no detiene la inflación de una buena vez, vamos a seguir en dificultades en la obra pública”.

Al ser consultado sobre el paro de salud que comenzó este martes, Cornejo mencionó: “(Los trabajadores) Tienen un ámbito de diálogo y tienen que aprovecharlo. El Gobierno de Mendoza está al día con los salarios, está equilibrado en sus cuentas, si hace desfasaje no va a venir a ayudarlo el Gobierno nacional, por el contrario, si ha podido, le ha puesto un palo en la rueda, por lo cual el Gobierno provincial tiene que ser muy medido en sus recursos económicos y lo está haciendo”.

Además insistió: “El problema no son los salarios, el problema es la inflación. Si persistimos con inflación, el salario va a ir cayendo, el poder adquisitivo va a ir cayendo, no solo el de los médicos, sino de cualquier otro, policía, enfermero, del sector privado. Entonces hay que detener la inflación y esos instrumentos de políticas económicas los tiene el Estado nacional, no lo tiene el Estado provincial, ni el Estado municipal. Es como si le pidieran a Rolando Scanio que detenga la inflación en San Carlos, no tiene instrumentos ¿Quién tiene esos instrumentos? El estado nacional, la circulación de la moneda, los principales impuestos: IVA, Ganancias, Bienes Personales, Aranceles Externos, los tiene la Nación. La circulación de la moneda depende del Banco Central, que es nacional, el tipo de cambio lo regula el estado nacional, el intercambio de ingreso y egreso de divisas, las exportaciones, los tiene el Estado nacional. Si no usan bien estos instrumentos, todo el mundo va a ir perdiendo en su poder adquisitivo y va a ser una eterna lucha en tratar de alcanza la inflación y demás. Entonces bueno, eso es lo que hay que exigir, que se controle de una buena vez la inflación”.

“El recurso del gobierno Kirchnerista es el mismo que fracasó con Cristina con Kicilof como ministro de Economía. Congelaron las tarifas, suenas muy lindo, pero después eso es una olla presión que va hirviendo y en algún momento explota. Ahora están congeladas las tarifas y sigue aumentando la inflación. Hay que entender que hay otros instrumentos de política económica que no está usando bien Alberto Fernández y que no se usaron bien en su momento cuando Cristina era presidente. Por lo cual, me parece que hay exigirle mucho al gobierno nacional el control de la inflación” apuntó sobre el cierre.