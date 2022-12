Cornejo: “No hay que tener vergüenza de defender el interés general; los intereses particulares tienen barras bravas”

El senador nacional estuvo en su San Carlos natal, cerrando el año junto a la militancia. Abogó por la unión del Frente Cambia Mendoza, pero dejó claro que, el Radicalismo sancarlino tiene potencial y varios nombres para llegar a la intendencia, si no hay acuerdos en el Frente. En el encuentro también estuvo Santiago Suárez (sobrino y funcionario del gobernador Rodolfo Suárez), un gesto importante en relación a la unidad partidaria, “y el interés de las autoridades provinciales en San Carlos”, como lo manifestó el propio Cornejo.

Este jueves 22 la UCR de San Carlos realizó un cierre de año junto a la militancia y referentes del partido. La convocatoria fue organizada por Silvia Cornejo, presidenta de la UCR de San Carlos, quien en su discurso agradeció todo el trabajo de los diferentes equipos, además del apoyo recibido.

Encuentro de la UCR en San Carlos.

Alfredo Cornejo habló alrededor de 20 minutos, haciendo una gran esfuerzo, ya que no se encontraba muy bien de la garganta. Inició pidiendo disculpas por la voz, y diciendo que no quiso perderse la invitación de su hermana, sobre todo porque consideraba importante “transmitir las ideas de forma directa, sin intermediarios”. El actual legislador nacional, inició con una evaluación de la situación provincial y nacional. Recalcó lo que ha hecho la provincia en estos 7 años de gobierno radical, enfatizando en varias oportunidades que “estamos mucho mejor que hace 7 años atrás”, en relación a la anterior gestión peronista. Cornejo habló de todas las áreas, realizando una evaluación, destacando los logros, pero también reconociendo las necesidades. En relación a Salud, destacó la construcción del nuevo hospital Tagarelli, y su puesta en funcionamiento. Con respecto a la educación, admitió que hay problemas, pero que, por ejemplo el Sute, no se enfoca en solucionarlos.

Con respecto a la Seguridad, Cornejo habló de mejoras en de que existe “un raterismo” que se debe eliminar (entre otros problemas) y destacó los avances en el sistema de Justicia. Al respecto, contó que en breve, se proyecta un polo judicial en Valle de Uco. El referente radical cargó las tintas contra la situación del país, sobre todo en relación a la situación económica y la inflación, un contexto en el que las intendencias o la misma provincia poco pueden hacer.

El Plan “A” y el Plan “B”

Luego del breve análisis general, Cornejo se enfocó en lo político y se paró en dos ideas: la importancia de mantener unido el Frente Cambia Mendoza (y que las intendencias vayan en sintonía con la provincia), y el compromiso de la militancia. En relación a la unidad del Frente, el ex gobernador afirmó que se aspira a mantener unido Cambia Mendoza: “las puertas están abiertas, pero nadie se puede llevar el nombre (… ) Tenemos afectos en todas la provincia, y no es politiqueria (…) Aspiramos a mantener el diálogo” afirmó. La alocución no fue solo retórica, sino que también apuntó a la práctica: “Es clave que las intendencias no se se desmarquen de la estrategia provincial: no estamos de acuerdo en adelantar las elecciones, y es importante que los 12 departamentos donde gobierna el Frente vayan a votar el mismo día. (… ). Ese es el Plan “A”: llegar todos juntos; es lo mejor para el Radicalismo”. Cornejo remarcó lo conveniente de la unidad como estrategia electoral, pero también afirmó que “si en San Carlos no se logra la unidad del Frente, el Radicalismo tiene varios nombres que pueden llegar a la intendencia”.

En relación al compromiso de la militancia, fue enfático: “necesitamos un partido vivo” afirmó, y agregó que “hay que sostener las ideas, no solo en el Concejo Deliberante, también en las redes, en las calles, en todas partes (…) La militancia debe defender el interés general- eso es lo apasionante de la política. No hay que tener vergüenza de defender el interés general, porque los interese particulares tienen barras bravas que los defienden” sentenció. Cornejo animó a los presentes a “pasar al ataque en el 2023”, con ideas, con propuestas, con respuestas claras a interrogantes como “qué se quiere para San Carlos”. El líder partidario fortaleció la confianza en el partido a nivel departamental, y cerró el discurso con “arenga” y compromiso: “los quiero comprometer” afirmó, y agregó: “Está todo para hacer en San Carlos, si estamos bien organizados, con liderazgo y con confianza. Nos ha ido bien, pero queremos más: lograr más cosas”.

“Voy a estar donde le pueda dar empuje a Mendoza”

Alfredo Cornejo también conversó con la prensa, y reiteró lo que había dicho en su discurso: en relación a las elecciones 2023, la puesta en marcha de un “Plan A”, con todo el Frente Cambia Mendoza, pero también, la posibilidad de un “Plan B” en San Carlos, con un candidato del Radicalismo local. “Tenemos varios nombres posibles, que pueden ir por la intendencia” afirmó, dejando abierta la posibilidad a una candidatura femenina. “Creo que hablaría muy bien del Frente que en breve tengamos alguna intendente mujer” afirmó, pero dejando claro que las mujeres se han ganado un lugar en la política por sus propios méritos, y no por un cupo impuesto.

Con referencia a una posible candidatura a nivel nacional o provincial, y tras los dichos del gobernador Rodolfo Suárez, señalando a Cornejo como el indicado a ser el candidato gobernador de la provincia, el legislador nacional afirmó: “Voy a estar donde le pueda dar empuje a Mendoza”, y agregó que cabe cualquier posibilidad, y que no depende de un gusto personal, sino de una decisión colectiva. “Puedo seguir siendo Senador nacional, candidato a gobernador, o integrar una fórmula (¿presidencial?)” expresó sin descartar ninguna posibilidad, pero recalcó contundente que, la decisión no será personal, y se dará en función de qué le convenga a la provincia.

Alfredo Cornejo habla en San Carlos