Cornejo: “Trabajamos por un gobierno que haga crecer a Mendoza y competimos contra la demagogia fácil de consignas vacías”

“Prometen la felicidad y son los mismos de las últimas dos décadas. Son esos que ya probaron gobernar Mendoza y no podían ni siquiera pagar a tiempo los sueldos. Eso sí, ahora se presentan mezclados, rejuntados en distintas opciones electorales”, dijo el senador en su cierre de campaña.

Cambia Mendoza cerró su campaña electoral con una conferencia de prensa, de la que participaron los candidatos a gobernador y vice, Alfredo Cornejo y Hebe Casado; el mandatario provincial, Rodolfo Suarez, y el intendente de Godoy Cruz y jefe campaña, Tadeo García Zalazar. En la oportunidad, realizaron un balance de la campaña y se puso el foco en las propuestas que este frente ofrece a la ciudadanía y en la renovación del equipo de Cambia Mendoza, tanto en la provincia como en los municipios.

Funcionarios; legisladores nacionales y provinciales; intendentes y sus sucesores, acompañaron a los aspirantes a la Gobernación. García Zalazar abrió el encuentro y destacó la importancia de tener iniciativas cercanas a la gente y buenas gestiones. Luego le dio paso a un video que se difundió, donde Cornejo agradeció a los mendocinos y pidió el voto de confianza para que, a partir del domingo, Cambia Mendoza profundice las acciones llevadas adelante en estos casi 8 años.

Luego, Suarez agradeció a ciudadanos porque “me he sentido muy apoyado en estos años muy difíciles que me tocó gobernar” y destacó la capacidad de escucha que ha tenido el Gobierno Provincial sobre las demandas, “sin soberbia y tomando el camino que la gente pedía”. Sostuvo que “esto es un valor crucial en la política, alejándonos de egos, caudillismo y obsesiones”.

El mandatario recordó que le tocó gestionar con “un gobierno nacional cruel, que nos discriminó en todo sentido”, en medio de una pandemia “que nadie esperaba, pero allí estuvimos”. Rememoró que “nos levantamos contra el cierre de comercios y promovimos la apertura de más restaurantes; nos enfrentamos a la Nación y dijimos: Las cosas deben ser diferentes porque están utilizando a la gente».

Ante estos dichos, Cornejo remarcó que “a Rodolfo Suarez le tocaron todas las calamidades posibles, y no solo me refiero a la pandemia. La peor que le tocó fue la de enfrentar a un Gobierno Nacional que se negó a concretar una obra energética que beneficiaba a todo el país y que además se iba a hacer con plata de la Provincia. Nos negaron Portezuelo del Viento”.

Teniendo en cuenta estas palabras, Suarez enumeró varias acciones llevadas adelante por su gestión frente a la crítica situación que vivió y vive el país: “Generamos empleo a través de Mendoza Activa y Enlazados; participamos en debates estructurales importantes para nuestra provincia y fuimos los primeros en proponer la reducción del costo de la política, aunque la oposición no nos acompañó”. A esto, le sumó que el déficit fiscal debe tener rango constitucional para evitar gastos excesivos y elecciones constantes.

Teniendo en cuenta estos conceptos, Cornejo aseguró que “la provincia está preparada para el crecimiento económico, debido a su administración estatal eficiente, a sus finanzas sanas y porque Mendoza posee un sector privado resiliente. Con su producción de alimentos, bebidas, vinos, energía y conocimiento, nuestra provincia está lista para aprovechar la oportunidad de cambio de la orientación económica que tendrá el país”.

Para esto, el candidato a gobernador graficó que las pymes “dependen mucho del orden macroeconómico y del tipo de cambio”. Por ello, se mostró optimista al recordar que sin importar quién gane las elecciones nacionales “definitivamente habrá un cambio de orientación económica, política y social en el país”.

Asimismo, aseguró que ese cambio “beneficiará sin duda a Mendoza, gracias al orden fiscal que Rodolfo Suarez nos está dejando. Damos garantías de que estamos preparados para lo que la Argentina tendrá que atravesar el próximo año”. A continuación, detalló que dispondrán de seis presupuestos provinciales “para ejecutar obra pública sin depender de la Nación, ni de las circunstancias nacionales”.

Cornejo recordó que hay 1.023 millones de dólares que “conseguimos en mi mandato (2015-2019) por el resarcimiento de la promoción industrial. Y lo vamos a ejecutar en los proyectos que crean riqueza efectiva en Mendoza porque hay mercado, potencialidad y un cambio de orientación económica para que rindan correctamente”.

En cuanto a la educación, Suarez reconoció que “Mendoza se destaca por un mayor rendimiento académico y más días de clase” y en cuanto a turismo, sostuvo que “está en franco crecimiento”. Asimismo, hizo alusión a la administración de las cuentas públicas “las cuales están ordenadas”. Por todo esto, solicitó a los mendocinos cuidar estos avances con el voto a Cornejo y Casado.

El candidato de Cambia Mendoza agregó que una de las ventajas con las que corren en estas elecciones es que los mendocinos lo conocen. “Saben que yo voy a fondo con las reformas y cuando estamos convencidos y lo tenemos bien estudiado, lo hacemos. Pero también tenemos la autocrítica suficiente para corregir si cometemos un error”.

En ese sentido, hizo hincapié en el tema de la seguridad y recordó que, si bien han bajado “los delitos violentos”, han crecido en estos años otro tipo contravenciones, sobre todo las que tienen que ver con el robo de bicicletas, autopartes, neumáticos y teléfonos móviles. En este punto mencionó que se trabaja en un proyecto para lograr “combatir este flagelo también”.

Casado, la única mujer candidata que viene del interior de la provincia

A su turno, la candidata a vicegobernadora, Hebe Casado, señaló que siente una “responsabilidad enorme”, ya que es la única candidata que viene del interior de la provincia y del sector privado. Además, destacó que se siente orgullosa por ser la única candidata mujer.

“Durante la campaña he ido viendo en cada mendocino la confianza en este equipo que ha sabido transformar la provincia, que ha hecho que Mendoza sea ejemplo para el resto del país”, sostuvo Hebe Casado durante su discurso. En ese sentido, dejó en claro que durante la campaña se sintió “orgullosa de cada mendocino y eso en otras provincias no se da y es lo me hace estar sentada acá y haber aceptado cuando me propusieron ser vice de Alfredo Cornejo”.

Asimismo, manifestó que aceptó ser la compañera de fórmula de del senador nacional, no solo porque le atraen los desafíos, sino también porque su presencia marca la representatividad del interior de la provincia y del Sur mendocino, “que siempre nos sentimos menospreciados, ninguneados”.

Casado afirmó que, si Cornejo no hubiese sido su compañero de fórmula, ella no habría aceptado. “A él lo conozco, conozco todas las transformaciones que hizo en la provincia, su capacidad de trabajo y su obsesión por la gestión pública”, sostuvo. En ese sentido, aclaró que quienes integran Cambia Mendoza “no somos un rejunte, sino que nos conocemos, hemos trabajado juntos, y sabemos qué quiere cada uno de nosotros y eso es lo mejor para Mendoza, seguir poniéndola en alto y sintiendo que los mendocinos se sientan orgullosos de esta provincia”.

Campaña

Cornejo apuntó contra la campaña sucia que han llevado adelante algunos partidos políticos en estas elecciones provinciales. En ese sentido, detalló que Mendoza no está ajena a los problemas nacionales, “comprendemos las dificultades y el descontento por la inflación” y aclaró que “lo que no comprendemos es la mala fe de atribuírselo a las facultades constitucionales de las provincias y en particular de esta provincia”.

De esta manera, el candidato a gobernador sostuvo que “esa mala fe es ni más ni menos que agravios, que caer a ese lenguaje vulgar, fácil, que no tiene nada que ver con la cultura del trabajo de Mendoza. Así no se resuelven los problemas”.

Además, el candidato aseguró que desde Cambia Mendoza buscarán que los mendocinos tengan “un gobierno provincial que los represente y no que haga demagogia fácil con consignas vacías como lo hacen aquellos que prometen la felicidad y son los mismos de las últimas dos décadas. Son esos que ya probaron gobernar Mendoza y no podían ni siquiera pagar a tiempo los sueldos. Eso sí, ahora se presentan mezclados, rejuntados en distintas opciones electorales”.

