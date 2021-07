Cornejo y Cobos encabezan la lista de Cambia Mendoza para el Congreso de la Nación

El oficialismo confirmó finalmente los principales candidatos para el Senado y Diputados de la Nación, respectivamente.

Tal como se esperaba, Alfredo Cornejo en el Senado y Julio Cobos para diputados, será la fórmula que encabezará la lista de candidatos para el Congreso Nacional que este sábado al mediodía presentó el frente Cambia Mendoza, con discursos donde se remarcó en la gestión sanitaria de la pandemia y se cuestionó al kirchnerismo mendocino.

Los segundos lugares fueron ocupados por la ministra de Turismo, Mariana Juri, para la Cámara Alta, y la actual senadora Pamela Verasay para completar el esquema en la Cámara Baja. El tercer lugar para Diputados será para Alvaro Martínez, el legislador provincial que proviene del PRO conducido por Omar de Marchi, lo que ratifica los acuerdos electorales.

Como dato llamativo, el gobernador Rodolfo Suarez será el tercer candidato a senador, “un lugar simbólico”, aseguraron durante la presentación.

“Es un proceso difícil de llevar para que reine la armonía, todos cedemos en pos del bien mayor para hacer la mejor oferta para los mendocinos”, indicó Suarez. “Primero por la garantía comprobada de que, cuando gobernamos, gobernamos bien”.

“Tenemos que defender a Mendoza más que nunca y qué mejor que dos ex gobernadores que pueden caminar tranquilos por las calles y que han tenido buenos gobiernos”, sostuvo el mandatario provincial, en una presentación que no estuvo exenta de críticas hacia la Nación y al kirchnerismo.

“No tenemos fanatismos ideológicos, no nos manda nadie desde Buenos Aires, sólo los mendocinos”, ponderó en directa alusión a Anabel Fernández Sagasti.

Suarez remarcó además el trabajo de Juri al frente de Turismo, como una de las áreas más golpeadas por la pandemia. “Queremos que esté en el Senado golpeando puertas para que haya más vuelos para Mendoza”.

“Necesitábamos jóvenes, que tienen probada aptitud”, dijo Suarez para presentar a Verasay y a Alvaro Martínez, el tercer candidato para Diputados de la Nación.

“Nos acusan de ser demasiado mendocinistas”, sostuvo Suarez luego de la presentación y refiriéndose a la gestión de la pandemia en la provincia. “Compatbilizamos la economía con la salud, nuestros hijos siguieron estudiando, cada uno de los mendocinos pudieron salir a caminar y pudieron preservar su salud psicológico, pudieron juntarse en un bar. Fue una apuesta a la libertad y a la responsabilidad. Representamos ese espíritu que nos caracteriza”.

Por su parte, Cornejo aseguró que “queremos hablarle a los mendocinos. No en meros esloganes, sino sobre lo hecho. La ciudadanía nos vio actuar. Lo que decimos, lo hacemos, no esos discursos vacíos, como es el kirchnerismo mendocino que representan al poder político nacional en Mendoza, no de los mendocinos”, cuestionó.

Así, el actual diputado nacional destacó cómo se gestionó la pandemia en Mendoza buscando un equilibrio entre economía y salud. “En el año 2020, la progesión de contagios en Mendoza y en AMBA fue la misma”, sostuvo para dejar en claro que la decisión de mantener las actividades “semiabiertas” en la provincia fue una buena decisión. “El empleo se recuperó, por encima de lo que se recuperó en AMBA”.

