Coronavirus en Capital Federal: habrá multas de hasta $80 mil para quienes no usen el tapaboca en el transporte público y en comercios

La medida, que fue adelantada por Infobae, entrará en vigencia el miércoles. Estará prohibida la venta de barbijos medicinales, informó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta

A partir del miércoles será obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires el uso de tapabocas en el transporte público y en los comercios cerrados. La medida, adelantada ayer por Infobae, contempla fuertes multas de hasta $80 mil para quienes no cumplan. También dispone la clausura de comercios en caso de que las personas que estén a cargo de atención al público no respeten las recomendaciones sanitarias.

“Dos de cada tres personas que se contagias no presentan síntomas, no saben que tienen el virus pero contagian, por eso es importante el uso de tapabocas, y no barbijos profesionales, esos hay que guardarlos para los médicos”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una conferencia de prensa desde la sede gubernamental de Parque Patricios.

La resolución entrará en vigencia a las 0 horas del miércoles 15 de abril y desde ese momento será efectiva la fiscalización y denuncias al 147, y en los considerandos del decreto que se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas, se establece que quienes no respeten la medida se prevén sanciones de 500 unidades fijas ($ 10.700) a 3.700 unidades fijas ($ 79.180) y/o clausura y/o inhabilitación.

“No vamos a flexibilizar la cuarentena, cuanto más estrictos seamos hoy, más rápidos vamos a poder salir después, especialmente con el cuidado de los adultos mayores”, aseguró el mandatario porteño. A su vez, reiteró que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires “no se puede salir a correr, hacer ejercicio físicos, porque es imposible de controlar”.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad prohibió la comercialización de los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio, con el objetivo de no desabastecer el mercado porque hay escasez.

El vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad, Diego Santilli, aseguró que trenes, colectivos y subtes retoman desde hoy sus frecuencias habituales para que los usuarios puedan respetar el distanciamiento social, pero advirtió que se controlará el uso de barbijos caseros. “ A las personas que no tengan tapabocas no le vamos a permitir que suban al colectivo, o al tren o al subte, lo más importante es cuidar al otro ”, destacó.

Las autoridades porteñas, además, recomendaron que las personas utilicen el tapabocas también en la vía pública y en los autos particulares.

Esta medida se implementa en sintonía con lo dispuesto por las provincias de Jujuy, Misiones, Santiago del Estero y La Rioja, y localidades bonaerenses como Zárate, Tigre y La Matanza, donde el uso de barbijos caseros es obligatorio.

Ayer, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también aseguró que analiza la posibilidad de seguir el mismo camino con el fin evitar la propagación del cornonavirus. “Estamos analizando el uso obligatorio de tapabocas, no necesariamente barbijos, porque esos están destinados para el personal médico”, afirmó en declaraciones radiales.

Como parte de las acciones de concientización y de prevención, todas lasestatuas y las figuras humanas de los monumentos de la ciudad de Buenos Aires amanecieron esta mañana con un “tapabocas” casero puesto en su rostro. También se realizaron intervenciones en paradas de medios de transporte, con el objetivo de promover el distanciamiento social en las situaciones de espera.

Por otro lado, con relación a los casos de coronavirus registrados en la Capital Federal, se informaron 13 nuevos positivos y 14 pacientes que recibieron el alta en las últimas 24 horas. También fueron hospitalizadas 10 pacientes no residentes de CABA. Hasta el momento, son 31 personas que murieron por Covid-19 y 159 quienes recibieron el alta.

Nota Infobae