Corte de luz programado en el departamento de San Carlos

Así lo informó Edemsa.

Este domingo se llevará a cabo un corte de luz programado en la localidad de El Cepillo, según informó la empresa distribuidora Edemsa. La interrupción del servicio se debe a trabajos técnicos que realizará el personal de la compañía en el marco del montaje de un transformador de potencia en la nueva Estación Transformadora Pareditas.

Desde Edemsa advirtieron que, debido a la complejidad de estas tareas, es probable que el suministro eléctrico de todo el departamento de San Carlos experimente variaciones de tensión, micro cortes y baja tensión durante la jornada.

San Carlos

En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber. En Productiva Andina; El Cepillo. De 8.00 a 11.00 h.