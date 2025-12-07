Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

logo el cuco digital

Corte de luz programado en el departamento de San Carlos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Así lo informó Edemsa.

Este domingo se llevará a cabo un corte de luz programado en la localidad de El Cepillo, según informó la empresa distribuidora Edemsa. La interrupción del servicio se debe a trabajos técnicos que realizará el personal de la compañía en el marco del montaje de un transformador de potencia en la nueva Estación Transformadora Pareditas.

Desde Edemsa advirtieron que, debido a la complejidad de estas tareas, es probable que el suministro eléctrico de todo el departamento de San Carlos experimente variaciones de tensión, micro cortes y baja tensión durante la jornada.

San Carlos

En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber. En Productiva Andina; El Cepillo. De 8.00 a 11.00 h.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO