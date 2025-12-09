Corte de luz programado en Villa Bastías, Vista Flores y El Cepillo

Así lo informó Edemsa.

Martes

Tupungato

– Entre calles Patricias Mendocinas, Razquin, Fierro y Ruta Provincial N°88. En el barrio General Urquiza; Villa Bastías. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

Miércoles

Tupungato

– Entre calles Luis Danti, Lugones y Gerónimo Ortega. En loteo Danti. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle La Gloria. En el barrio Presidente. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

– En calle N°1, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En barrios Ciudad Centro, José Hernández, Ceferino Namuncurá y Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.

Jueves

Tupungato

– En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Benigno Aguirre, hacia el oeste de Mosso; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.

– Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. En el barrio Las Pircas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– Entre calles José Lencinas, 25 de Mayo, Patricias Mendocinas y San Martín Sur. De 9.30 a 13.30 h.

Viernes

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre calles Clodomiro Silva y Los Sauces, y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– Entre calles Independencia, Lavalle, Espinoza y Carril Casas Viejas. De 9.00 a 13.00 h.