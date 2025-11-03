Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 3, 2025

Corte de luz programado por mantenimiento preventivo en La Consulta y Cordón del Plata

Así lo informó Edemsa.

Lunes 03/11/2025

Las Heras

– En Ruta Nacional N°7; Puente del Inca. De 10.00 a 14.00 h.

Guaymallén

– Entre calles Adolfo Calle, Paso de los Patos, Lamadrid y Zapiola; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Severo del Castillo entre Callejón Salcedo e Infanta Isabel. En calle San Juan entre Milagros y Severo del Castillo. En calle Durand hacia el Oeste de Severo del Castillo. Entre calles Antonio Isgro, San Martín, 25 de Mayo y Severo del Castillo y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

– En la intersección de calles ProyectadaJ247 y Mosconi y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

– En calle Pablo Pescara entre José Correa y Falucho. Entre calles Brown, Pablo Pescara, Falucho y Padre Vázquez. Entre calles Brown, Patricias Mendocinas Alem y Falucho. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

– En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y bodega Andeluna. Afecta Trivento Bodegas y Viñedos S.A; Cordón El Plata. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– Entre Calles Ghilardi, Leopoldo Suarez, Independencia y Galmarini. Afecta Barrio Luis Firpo y zonas aledañas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– Entre Ruta Nacional N°144, Ruta Nacional N°143, Cubillos y Ballofet; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

– En Ruta Nacional N°143, entre El Negro Quemado y Doña Damasia, afecta Barrio El Nevado; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Larga Vieja, entre calles N°3 y N°2 y zonas aledañas; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

– En Ruta Nacional N°144, hacia el sur de calle Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 8.30 a 11.30 h.

