Cortes de electricidad en dos departamentos del Valle de Uco

Por mantenimiento preventivo.

Tupungato

– Entre calles “N”, Patricias Mendocinas, Echara y Fierro. En el barrio Martín Fierro; Villa Bastías. De 9.00 a 12:00

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Estancia Las Pircas. En estancias La Alejandra, El Pico, Las Aguaditas, Bella Viña y La Carrera Vivacs del Plata; La Carrera. De 9.30 a 13.20hs.

San Carlos

– En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 15.30 a 19.30 h