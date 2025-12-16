Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 16, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 16, 2025

logo el cuco digital

Cortes de electricidad en dos departamentos del Valle de Uco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por mantenimiento preventivo.

Tupungato

– Entre calles “N”, Patricias Mendocinas, Echara y Fierro. En el barrio Martín Fierro; Villa Bastías. De 9.00 a 12:00

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Estancia Las Pircas. En estancias La Alejandra, El Pico, Las Aguaditas, Bella Viña y La Carrera Vivacs del Plata; La Carrera. De 9.30 a 13.20hs.

San Carlos

– En el Carril Nacional, hacia el norte de barrio El Progreso. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 15.30 a 19.30 h

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas: hay un menor herido

Una mujer de 80 años fallecida y un menor en grave estado en el accidente de esta mañana en la Ruta 143

Estos son los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y la Vendimia: hay tarifas especiales para tunuyaninos

Volcó una trafic con 14 personas en el Divisadero de las Águilas. Noticia en desarrollo

La historia de Colonia Las Rosas que llegó a TN y ya es famosa en todo el país

Tupungato: mientras dormía y los vecinos intentaban despertarla le robaron la bicicleta

La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

Tunuyán: manejaba un auto sin papeles e intentó escapar de un control de Preventores

Escracharon la casa del diputado Mauricio Torres en San Carlos, y el intendente Morillas expresó su fuerte rechazo a la acción de los manifestantes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO