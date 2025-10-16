Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 16, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 16, 2025

logo el cuco digital

Cortes de energía eléctrica en Tupungato y San Carlos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por mantenimiento preventivo.

Jueves

Tupungato

– En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y Estación Transformadora Zampal; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Costa (o La Estancia), entre calle La Vencedora y bodega Bemberg Estate Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

– En calle Rosario Bustos de Zapata, hacia el norte de Chacón. De 14.30 a 18.30 h.

Viernes 

Tupungato

– Entre calles El Álamo y Guiñazú. En el barrio Santa Ana; El Zampalito. De 9.15 a 13.15 h.

– En el callejón Comunero, hacia el norte de calle Estancia Silva. En Bodegas Esmeralda y Per Se Vines. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles La Quebrada y Cerro Nevado. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

Sábado 

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO