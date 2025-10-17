Cortes de energía eléctrica en Tupungato y Tunuyán

Por mantenimiento preventivo.

Viernes

Tupungato

– Entre calles El Álamo y Guiñazú. En el barrio Santa Ana; El Zampalito. De 9.15 a 13.15 h.

– En el callejón Comunero, hacia el norte de calle Estancia Silva. En Bodegas Esmeralda y Per Se Vines. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles La Quebrada y Cerro Nevado. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

Sábado

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.