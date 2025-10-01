Cortes de energía programados en Tupungato, Tunuyán y San Carlos

Así lo informó Edemsa.

Para este miércoles 1 de octubre hay cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en diferentes zonas de los tres departamentos del Valle de Uco.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle Cerro Nevado y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre Carril Calise Nacional y El Capacho. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle El Cepillo, entre El Indio y Derinovsky; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.