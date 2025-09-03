Cortes de luz en Cordón del Plata, Las Pintadas y Villa Seca

Así lo informó Edemsa.

Para este miércoles habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en dos departamentos del Valle de Uco.

Tupungato

– En calle Los Cerezos, entre El Álamo y finca Don Damaso Gómez; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Ruano, entre El Álamo y Lugones; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– Entre calles Capra y Otros, Paso de Los Andes, Uvexport y La Luz; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Paso de Los Andes. En calle San Ceferino; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.