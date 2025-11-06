Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 6, 2025

logo el cuco digital

Cortes de luz en sectores de San Carlos, Tunuyán y Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Así lo informó Edemsa.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°88, entre callesIriarte y Miranda. En calle Scilipotti; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Iriarte, entre Blanco y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Iriarte, hacia el sur de la Estación Transformadora Zampal. En el barrio Hogar del Trabajador; El Zampal. De 9.30 a 13.30 h.

 

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°92, entre Rutas Provinciales N°94 y N°93 (o Carril Vista Flores). En el loteo Fabiancic; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

 

San Carlos

– En calle El Retiro, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Denunció que le robaron 10.000 kilos de ajo, y gracias a un video, la Policía encontró dos camionetas con el cargamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO