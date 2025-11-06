Cortes de luz en sectores de San Carlos, Tunuyán y Tupungato

Así lo informó Edemsa.
Tupungato
– En la Ruta Provincial N°88, entre callesIriarte y Miranda. En calle Scilipotti; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
– En calle Iriarte, entre Blanco y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
– En calle Iriarte, hacia el sur de la Estación Transformadora Zampal. En el barrio Hogar del Trabajador; El Zampal. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
– En la Ruta Provincial N°92, entre Rutas Provinciales N°94 y N°93 (o Carril Vista Flores). En el loteo Fabiancic; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
– En calle El Retiro, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.