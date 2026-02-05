Cortes de luz en Tunuyán y San Carlos : horario y lugar

Así lo informó Edemsa.

Este jueves habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en zonas del departamento de Tunuyán y San Carlos.

Tunuyán

En calle Lorente, hacia el oeste de Ruta Provincial N°92 (o Quintana), y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 9.25 a 13.25 h.

Entre calles 25 de Noviembre, Lavalle, San Martín y Fray Luis Beltrán y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 horas.

San Carlos