febrero 6, 2026

Cortes de luz en Tunuyán y San Carlos : horario y lugar

 Así lo informó Edemsa.

Este jueves habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en zonas del departamento de Tunuyán y San Carlos.

Tunuyán

  •  En calle Lorente, hacia el oeste de Ruta Provincial N°92 (o Quintana), y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 9.25 a 13.25 h.
  •  Entre calles 25 de Noviembre, Lavalle, San Martín y Fray Luis Beltrán y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 horas.

San Carlos

  • En calle Pellegrini, entre Ruta Nacional N°40 y carril Calise Nacional. De 9.30 a 13.20 h.

