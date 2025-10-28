Cortes de luz en Tupungato y Tunuyán para este martes 28 de octubre

Por mantenimiento preventivo.

Este martes 28 de octubre, según informó Edemsa habrá cortes de luz programados en dos zonas de Tupungato y en Los Chacayes de Tunuyán.

Tupungato

– En calle Ahumada, entre 6 de Septiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca, Muñoz y Aveiro. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles La Arboleda, Sargento Cabral, Belgrano y Río Las Tunas. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre Alpasión Food Truck y Hotel La Trucha Tranqui; Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.