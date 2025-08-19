Cortes de luz en zonas del Valle de Uco

Así lo informó Edemsa.

Tupungato

– En calle Scilipoti, entre Coletto y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

– Entre calles Ricardo Videla, Salantino y Ruta Provincial N°92 (ó Quintana); Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre Estancia Los Árboles y calle La Quebrada; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40, entre calle Don Bosco y Estación de Bomberos Voluntarios San Carlos; Eugenio Bustos. De 11.30 a 15.30 h.

– En calle Modesto Encina, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 9.20 a 13.20 h.