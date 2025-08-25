Cortes de luz este lunes en Valle de Uco por tareas de mantenimiento

Así lo informó Edemsa.
Para este lunes, EDEMSA informó que habrá cortes de luz programados en zonas de los tres departamentos del Valle de Uco.
Lunes 25/08/2025
– En TODA LA LOCALIDAD DE USPALLATA. De 8.00 a 9.00 h.
– En la intersección de calle La Fundición y Ruta Nacional N°7. En la Ruta Provincial N°52, entre Rutas Nacional N°7 y Provincial N°39. En la Ruta Nacional N°7, en el RIM 16, RIM suboficiales. En la Ruta Nacional N°7, entre Río Mendoza y calle la Fundición, y zonas aledañas; Uspallata. De 8.00 a 12.00 h.
– Entre calles Agustín Álvarez, Pellegrini, San Martín y Paul Harris. De 14.30 a 17.00 h.
– Entre calles La Pampa, El trapiche, Río Diamante y Laguna de Los Horcones. En los barrios AMPAM, Alto del Oeste II, loteo Río Diamante y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
– En calle Aráoz, entre San Martín y Terrada. Entre calles Bulnes, Don Pancho, Aráoz y San Martín. En loteo Rincón de Aráoz y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.
Lavalle
– En calle Eugenio Montenegro, entre Las Violetas y Andrés Soria; Las Violetas. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
– En calle Real, entre La Costa y Correa; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.
– En calle Blanco, hacia el oeste de Miranda. En el barrio Aconcagua; La Arboleda. De 14.45 a 18.45 h.
Tunuyán
– En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes, y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
– En calle Muzaber, entre Aguirre y La Florida; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
– En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 10.45 a 14.45 h.
– En calle Larga Vieja, entre calles N°8 y N°9; Atuel Norte. De 9.45 a 13.45 h.
– En calle Larga Vieja, entre calles N°11 y N°15, y adyacencias; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.
– En calle Vargas, entre Ramón Barrera y Maza Norte, y zonas aledañas; Colonia Elena. De 9.15 a 13.15 h.
Martes 26/08/2025 Ciudad
– Entre calles Belgrano, Chaco, Italia y Jorge A. Calle. De 14.30 a 18.30 h.
Las Heras
– Entre calles Pedro Pascual Segura, San Rafael, Chaco y Lisandro Moyano. De 8.00 a 12.00 h.
– En calle Almirante Brown, entre Tirasso y La Surgente. En los barrios Constitución, Jardín El Sauce y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.
– En el kilómetro N°1.151 de la Ruta Nacional N°7. En Vialidad Nacional y adyacencias; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.
Maipú
– En calle Los Salamanquinos. En el barrio Cooperativa Fray Luis Beltrán y cercanías; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
– En calle Garibaldi, entre Belgrano y San Luis. En calle Belgrano, entre María Ester y Leandro N. Alem. En los barrios Cuyum I, II y III y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.
– En calle Villanueva, entre El Pantano y Proyectada V160. En calle El Pantano, entre Villanueva y Ruta Provincial N°36. En callejón Guerrero y adyacencias; 3 de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
– En la Ruta Provincial N°88, entre calles Iriarte y Correa; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
– En calle Carpa, entre La Luz y Uvexport S.A. En calle Armani, María Canet y Armendáriz. De 9.10 a 13.10 h.
– Entre las Rutas Provinciales N°92 y N°94. En el loteo Fabianci y adyacencias; Vista Flores. De 9.20 a 13.20 h.
San Carlos
– En calle Los Paramillos, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
– En el callejón Agrario, entre Gutiérrez y Delboni; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
– Entre calles Uriburu, Lavalle, Juan José Paso y San Martín; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
– En la Ruta Nacional N°143, entre barrio El Nevado y calle Doña Damasia; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.
– En calle Ejército de Los Andes, entre Lucato y La Lonja; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
– En la Ruta Provincial N°200, hacia el oeste de callejón Copado; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.
Miércoles 27/08/2025 Ciudad
– Entre calles Cerro Almacenes, Champagnat, Cerro banderita Norte, Boulevard Cerro Los Gemelos. De 14.30 a 18.30 h.
– En el Cerro de la Gloria y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Huarpes, entre Arístides Villanueva y Luzuriaga. Entre calles Boulogne Sur Mer, Manuel A. Sáez, Huarpes y Vicente Gil. Entre Calles Vicente Gil, Granaderos, Luzuriaga y Jofré. De 8.00 a 10.00 h.
Luján
– En el Acceso Sur, entre calles Aráoz y Zapiola. En los barrios Portal Viñas y Sierra, Petróleo y Gas de Cuyo, Lar de Drummond, Natania N°58 y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
– En calle Villavicencio, entre Laguna Horcones y Laguna del Diamante; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
– En la Ruta Provincial N°24, entre Ruta Provincial N°34 y finca La Superiora, y áreas adyacentes; Villa Tulumaya. De 9.45 a 13.45 h.
– En la intersección de calles Eva Perón y Circunvalación Sur y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.
– En calle San Juan, entre 9 de Julio y General Acha, y adyacencias; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
– Entre calles Sarmiento, Alberdi, Almirante Brown y Río Las Tunas. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
– En calle Uvexport, entre Armani y callejón Dumit; Las Pintadas. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
– En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.50 a 13.45 h.
– En calle Sarmiento, hacia el sur de Ceferino Namuncurá. En el barrio El Iglú. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
– Entre la Ruta Nacional N°143 y calles Maestro Juan Cruz Orozco, Mouriño y Los 2 Álamos; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.
– Entre calles Gaviola, Mora, Delboni y La Bodega; Rama Caída. De 9.15 a 13.15 h.
– Entre calles Rawson, Sardi, Dorrego y Alsina. De 9.30 a 13.30 h.
– Entre calles Costa de las Vías del Ferrocarril, Zamarbide, Hipólito Yrigoyen y El Toledano; El Toledano. De 12.00 a 16.00 h.
Jueves 28/08/2025
Guaymallén
– Entre calles Bernardo Razquin, Ciudad de Tandil, Francisco Álvarez Rodríguez Peña y adyacencias; Coronel Dorrego. De 14.30 a 18.30 h.
– Entre calles Lamadrid, Estrada, Achupallas y Rufino Ortega; Las Cañas. De 10.00 a 14.00 h.
– En calle Exequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
– En calle Campo Lencinas, hacia el sur de la Ruta N°7; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.
– Entre calles Congreso de Tucumán, Donado, Azcuénaga, Alsina y López y Planes. En el barrio Virgen de Luján. De 8.45 a 12.45 h.
– En la Ruta Panamericana, entre La Unión y Pueyrredón. En calle Pueyrredón, entre Ruta Panamericana y Medrano, y adyacencias; Chacras de Coria. De 10.00 a 13.00 h.
Maipú
– En la intersección de calles Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.45 a 12.15 h.
– En calle Santa Rita, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60; Santa Blanca. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
– En calle Rama N°4, hacia el sur de El Tambo, y áreas adyacentes; 3 de Mayo. De 9.45 a 13.45 h.
– En calle Belgrano. En el barrio Tupac Amaru y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.00 a 13.30 h.
Tupungato
– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de de calle La Gloria. En zona de La Carrera. En barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 11.00 a 15.00 h.
Tunuyán
– Entre calles Aguirre y Paso de Los Andes. En fincas Magui, Buenaventura, All Nuts, Leyenda, en Chañares de la Luna y adyacencias; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
– En la Ruta Provincial N°92, entre calles Bascuñán y Reina. En calles Lucinda Delgado, Carlos Vera y Antonio Barrera; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.
– En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°94. En el barrio San Cayetano; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
– En la Ruta Nacional N°143, entre calles Rentería y Negro Quemado; Villa Atuel. De 9.20 a 13.20 h.
– En Paso del Loro, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.
Viernes 29/08/2025
Ciudad
– Entre calles Cerro Risco Plateado, Cerro de las Mentas, Cerro Banderita Sur y Cerro San Agustín. De 8.45 a 12.45 h.
– Entre calles Sobremonte, Huarpes, Olegario Andrade y Boulogne Sur Mer. De 8.00 a 10.00 h.
Las Heras
– Entre calles Azcuénaga, Chacabuco, Independencia y O’ Higgins. De 9.15 a 13.15 h.
– Entre calles San Luis, 25 de Mayo, Pedro Ortiz, Libertador San Martín y zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.
Luján
– En calle Cochabamba, entre Deán Funes y Los Nogales; Ugarteche. De 9.00 a 13.00 h.
– En la intersección de Rutas Provinciales N°15 y N°86. En barrios Prodar Impex, Sol y Milagro y y áreas adyacentes; Ugarteche. De 11.00 a 15.00 h.
Tupungato
– En calle La Gloria, entre Meli y La Carrera (o Ancón). En los barrios Schoenstatt, San José, 17 de Agosto y Presidente; San José. De 9.45 a 13.45 h.
– En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y callejón Refugio de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
– En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
– Entre calles 20 de Junio, Sarmiento, Juan Sutter y Ruta Nacional N°143. De 9.15 a 13.15 h.
Malargüe
– En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas. En parajes El Chacay y La Junta. De 10.30 a 14.30 h.
Sábado 30/08/2025 Las Heras
– En calle Julio A. Roca, entre San Miguel y Sáenz Peña. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
– En la Ruta Provincial N°88, entre calles N°8 y Campagnaro; La Arboleda. De 14.45 a 17.45 h.
– En calle Blanco, entre Iriarte y Miranda; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.
– En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de El Álamo; Gualtallary. De 17.30 a 19.30 h.
Tunuyán
– Entre calles San Martín, Esteban Echeverría, República del Uruguay y Sarmiento. De 9.15 a 13.15 h.
– En calles Elías Videla y La Pampa. En Posada Salentein y adyacencias; Los Árboles. De 15.30 a 17.30 h.
San Carlos
– En la Ruta Nacional N°143, entre Ruta Nacional N°40 y calle Fuerte San Juan; Pareditas. De 11.00 a 15.00 h.