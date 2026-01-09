Cortes de luz por mantenimiento preventivo en El Zampal y El Cepillo

Consultá si en tu zona hay una afectación en el servicio por mantenimiento.

Edemsa informó que para este viernes habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en zonas del departamento de Tupungato y San Carlos.

Viernes 09/01/2026

Guaymallén

– Entre calles Ejército de los Andes, Remedios de Escalada, Sargento Cabral, Moldes y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

– Entre calle San Ramón, Ruta Nacional N°40 y áreas adyacentes; El Pastal. De 8.15 a 12.15 h.

– En el barrio Nuevas Quintas de San Isidro y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 11.00 h.

Lavalle

– En la intersección de calle Palomares con Los Duraznos y adyacencias; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

– En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Estrella; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En la intersección de calle Apague con Balbino Arizu y zonas aledañas; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Rosas y El Moro, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Muñoz, Neme, Camino a Soitué y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

Sábado 10/01/2026

Tupungato

– En calle Los Cerezos, hacia el sur de El Álamo. En Anjamar S. A.; Cordón del Plata. De 15.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 8.30 a 11.30 h.