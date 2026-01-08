Cortes de luz programados en diferentes puntos de San Carlos

Consultá si en tu zona hay una afectación en el servicio por mantenimiento.

Jueves 08/01/2026

Las Heras

– En el Lateral Este del Acceso Norte, entre calles Pedro Pascual Segura y Manuel A. Sáenz; El Plumerillo. De 8.00 a 11.00 h.

Lavalle

– Entre calles Guido Lavalle, Proyectada V274, Proyectada V270 y Proyectada V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

Luján

– En calle Costa Flores, en el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 8.00 a 13.00 h.

– En calle Nicolas de La Reta, hacia el norte de Roque Sáenz Peña; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre Victor Hugo y Los Pinops. en calle Buenos Aires, Defensa, Olascoaga y Saavedra y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

– En la intersección de calle Bernardo Quiroga y Carril Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle San Martin, entre Ruta Nacional N°40 y calle José Cerda. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Duma, hacia el norte de El Retiro. De 9.20 a 13.20 h.

San Rafael

– Entre calles Belisario Roldán, Alemania, Telles Meneses y Alem. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Arizu, Adolfo Calle, Doña Damasia y Neme y áreas adyacentes; Villa Atuel. De 8.30 a 12.30 h.

Viernes 09/01/2026

Guaymallén

– Entre calles Ejército de los Andes, Remedios de Escalada, Sargento Cabral, Moldes y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

– Entre calle San Ramón, Ruta Nacional N°40 y áreas adyacentes; El Pastal. De 8.15 a 12.15 h.

– En el barrio Nuevas Quintas de San Isidro y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 11.00 h.

Lavalle

– En la intersección de calle Palomares con Los Duraznos y adyacencias; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

– En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Estrella; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En la intersección de calle Apague con Balbino Arizu y zonas aledañas; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Rosas y El Moro, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Muñoz, Neme, Camino a Soitué y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

Sábado 10/01/2026

Tupungato

– En calle Los Cerezos, hacia el sur de El Álamo. En Anjamar S. A.; Cordón del Plata. De 15.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 8.30 a 11.30 h.