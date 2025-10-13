Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cortes de luz programados en los departamentos de Tunuyán y San Carlos

Por mantenimiento preventivo.

Este lunes 13 de octubre habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en zonas del departamento de Tunuyán y de San Carlos.

Tunuyán

 

– Entre calles Bascuñan, Quintana, Fuerte Las Rosas y Ruta Tabanera y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles La Argentina, Santa Fe, Guisasola y Santa Cruz y áreas adyacentes, afecta al barrio Villa Tunuyán. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Los Indios, hacia el oeste de San Martin y zonas aledañas; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.

