Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital

Cortes de luz programados en San Carlos y Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Por mantenimiento preventivo.

Para este miércoles habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en el departamento de San Carlos y Tupungato.

Tupungato

 

– Entre calles La Costa y La Vencedora; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°88, entre Ruta Provincial N°40 Norte y calle La Blanca; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

 

San Carlos

– En calle Bernardo Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Namuncurá, Eugenio Bustos, José Hernández y Ciudad Centro. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles El Indio, Quiroga, 3 de Febrero, Pública N°22 y zonas aledañas; El Cepillo. De 11.00 a 15.00 h.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO