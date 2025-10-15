Cortes de luz programados en San Carlos y Tupungato

Por mantenimiento preventivo.

Para este miércoles habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en el departamento de San Carlos y Tupungato.

Tupungato

– Entre calles La Costa y La Vencedora; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°88, entre Ruta Provincial N°40 Norte y calle La Blanca; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En calle Bernardo Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Namuncurá, Eugenio Bustos, José Hernández y Ciudad Centro. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles El Indio, Quiroga, 3 de Febrero, Pública N°22 y zonas aledañas; El Cepillo. De 11.00 a 15.00 h.