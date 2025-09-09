Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

Cortes de luz programados en San Carlos y Tupungato

Así lo informó Edemsa.

Tupungato

– Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, El Álamo y Ruta Provincial N°89. En calle El Álamo, en loteo Tisa, en barrios Ampara, Virgen del Valle II, Terrazas del Valle, Arcángel Gabriel, Mayquén y Caminos del Vino, entre otros; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.25 a 13.25 h.

 

San Carlos

– En Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen. En calle Santander II; Chilecito. De 9.45 a 13.45 h.

