octubre 29, 2025

Cortes de luz programados en Valle de Uco: mirá el cronograma de esta semana

Así lo informó Edemsa.

Para hoy, lunes los cortes de luz por mantenimiento preventivo serán en diferentes zonas del departamento de Tunuyán, Tupungato

Lunes

Tupungato

– En calle La Costa y adyacencias; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández. En el barrio El Milagro; Los Sauces. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

– En el Carril Nacional, entre calles Estrella y Bernardo Quiroga Este. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Moronta, hacia el este de Muzaber. En Simone S.A.; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

Martes

Tupungato

– En calle Ahumada, entre 6 de Septiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca, Muñoz y Aveiro. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles La Arboleda, Sargento Cabral, Belgrano y Río Las Tunas. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°94, entre Alpasión Food Truck y Hotel La Trucha Tranqui; Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.

Miércoles 

Tupungato

– Entre calles El Álamo, Ruano y Los Cerezos. En Nogales del Plata S.A. y Fourcade. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Antonio Barrera y Reina. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle San Martín Norte, entre Fray Inalicán y barrio El Esfuerzo. De 9.10 a 13.00 h.

Jueves 

Tupungato

– Entre calles El Álamo e Iriarte; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noroeste de calle La Gloria. En La Carrera; San José. De 9.25 a 13.25 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y calle La Quebrada; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

Viernes 

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Morales. En calle Mago Correa, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

Sábado 

Tunuyán

 – Entre calles Lescours, España, San Martín e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 11.00 h.

– En la Ruta Provincial N°94. En Bodegas Chandon y en Kaiken; Los Chacayes. De 15.30 a 17.30 h.

San Carlos

– En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 9.00 a 13.00 h.

