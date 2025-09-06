Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cortes de luz programados para este fin de semana

Así lo informó Edemsa.

Para este sábado tendremos cortes de luz por mantenimiento preventivo en zonas del departamento de Tunuyán y Tupungato. En tanto, para mañana domingo habrá un corte en luz en La Consulta.

Sábado 06/09/2025

Tupungato

– En el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N°94), hacia el sur de la escuela Rudesindo Alvarado. En Andesfrut S.A.; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°93 (ó Tabanera), entre Carril Vista Flores y calle Fernández; Los Sauces. De 14.30 a 18.30 h.

Domingo 07/09/2025

Ciudad

– Entre calles Rioja, Alem, San Martín, Vicente Zapata y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

– En calle Pedro del Castillo. En el barrio Senderos de Campo y adyacencias; Kilómetro 11. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

– En calle Chacón, entre Galileo Vitale y Carril Nacional; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

