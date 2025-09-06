Cortes de luz programados para este fin de semana

Así lo informó Edemsa.

Para este sábado tendremos cortes de luz por mantenimiento preventivo en zonas del departamento de Tunuyán y Tupungato. En tanto, para mañana domingo habrá un corte en luz en La Consulta.

Sábado 06/09/2025

Tupungato

– En el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N°94), hacia el sur de la escuela Rudesindo Alvarado. En Andesfrut S.A.; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°93 (ó Tabanera), entre Carril Vista Flores y calle Fernández; Los Sauces. De 14.30 a 18.30 h.

Domingo 07/09/2025

Ciudad

– Entre calles Rioja, Alem, San Martín, Vicente Zapata y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

– En calle Pedro del Castillo. En el barrio Senderos de Campo y adyacencias; Kilómetro 11. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

– En calle Chacón, entre Galileo Vitale y Carril Nacional; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.