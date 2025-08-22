Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cortes de luz programados para este viernes en Valle de Uco: zona y horario

Será en el departamento de Tupungato y San Carlos.

Tupungato

– En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y callejón Perinetti; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle El Ingenio, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99) y calle “C”. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles La Gloria, Real y Correa. De 9.30 a 13.30 h.

 

Tunuyán

 

– Entre calles República del Uruguay y La Argentina. En el Club Pesca Valle de Uco. De 14.45 a 18.45 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.

 

Sábado 23/08/2025

Tupungato

 

– En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre calle Rinaldi y Escuela Rudesindo Alvarado; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

 

San Carlos

 

– Entre calles Ejército de Los Andes, Teniente Coronel Sasso, 9 de Julio y San Martín Sur; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

