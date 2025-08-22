Cortes de luz programados para este viernes en Valle de Uco: zona y horario

Será en el departamento de Tupungato y San Carlos.
Tupungato
– En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y callejón Perinetti; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.
– En calle El Ingenio, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99) y calle “C”. De 14.30 a 18.30 h.
– Entre calles La Gloria, Real y Correa. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
– Entre calles República del Uruguay y La Argentina. En el Club Pesca Valle de Uco. De 14.45 a 18.45 h.
– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.
Sábado 23/08/2025
Tupungato
– En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre calle Rinaldi y Escuela Rudesindo Alvarado; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
– Entre calles Ejército de Los Andes, Teniente Coronel Sasso, 9 de Julio y San Martín Sur; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.