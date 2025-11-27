Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 27, 2025

noviembre 27, 2025

Cortes de luz programados por Edemsa en Valle de Uco

Son por trabajo de mantenimiento preventivo.

Tupungato

– En calle La Costa, entre Los Helechos y Alto Verde. En calle Los Helechos, en el Camping Municipal Tupungato y en el Anfiteatro Municipal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre Finca Sophenia y Bodega Salentein; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle El Indio, entre Don Pedro Wine & Bar y Centro Mayorista El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

Viernes 

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Posada del Manzano; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber. En finca La Eternidad; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Aguirre; Chilecito. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles Circunvalación, La Virgen y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

Sábado 29/11/2025

Tupungato

– En calle 6 de Septiembre, entre Ahumada y Cornelio Saavedra. En el barrio 6 de Septiembre. De 15.30 a 18.00 h.

Tunuyán

– Entre calles San Martín, Esteban Echeverría, Sarmiento y República del Uruguay. De 8.00 a 11.30 h.

– Entre calles Sarmiento, Antonio Dalmau, Güemes y La Usina. En loteo Fenca. De 9.30 a 13.30 h.

