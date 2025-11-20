Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 20, 2025

logo el cuco digital

Cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en Valle de Uco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Así lo informó Edemsa.

Tupungato

– En calle El Ingenio, hacia el norte de Costa Canal. En complejo El Bosque, en Los Nogales y escuela Marconi; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En calle Domínguez, hacia el oeste de Sebastianelli. En calles Frutic, Don Narciso, Gerardi y Correa; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández. En barrio El Milagro, en Villa Anita; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Juan Aveiro; Vista Flores. De 8.00 a 11.00 h.

San Carlos

– En calle Coronel Videla Castillo, entre José Oldrá y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.

Viernes 

Tupungato

– En calle Iriarte, entre Bodega Julio Coletto y Restaurante Pimienta y Sal. En El Zampal S.A.; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En calle Neme, entre Bascuñán y Ruta Tabanera. En calle Bascuñán, entre Antonio Barrera y Neme. De 9.00 a 13.00 h.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO