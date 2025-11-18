Cosecha de ajo: se refuerzan controles y se busca agilizar el traslado

Las acciones son llevadas adelante en forma conjunta con la Policía Rural.

Con el comienzo de la cosecha de ajo, el Ministerio de Producción —a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística— activó en Tunuyán el primer operativo provincial de control, en conjunto con la Policía Rural.

El dispositivo, que se extenderá a los principales departamentos productivos, busca agilizar el traslado del ajo fresco, garantizar que las cargas circulen con la documentación correspondiente y reforzar los mecanismos de prevención ante eventuales ilícitos en ruta.

Controles para ordenar el traslado y fortalecer la seguridad

Desde la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, su director Leandro Roldán explicó la importancia del operativo: “Esto se enmarca en los operativos que realizamos junto a la Policía Rural desde hace años, en cada temporada. Lo que pedimos es la documentación obligatoria que debe acompañar a la carga cuando se traslada desde la finca hacia los galpones o frigoríficos. La policía controla el vehículo y nosotros verificamos la documentación de la carga. Esto permite asegurar que las materias primas estén declaradas y prevenir robos”, señaló Roldán.

El funcionario remarcó que conocer los requisitos documentales es fundamental para evitar demoras en los controles.

Documentación obligatoria para circular

Durante toda la temporada, quienes trasladen ajo fresco deberán contar con:

• DTV-e (Documento de Tránsito Vegetal electrónico) — obligatorio.

• Remito, guía o documento similar que indique origen, destino y datos del transporte.

Este documento alternativo solo será válido cuando no exista acceso al sistema para emitir el DTV-e en la finca de origen.

Declaración jurada anual para empacadores y acopiadores

Para los establecimientos que acopian o empacan frutas y hortalizas en fresco —sin realizar transformación industrial— se habilitará una declaración jurada anual que deberá completarse al finalizar la temporada.

En ella se registrará el total de kilos ingresados y comercializados, datos que deberán coincidir con lo verificado por los inspectores de la Dirección.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza