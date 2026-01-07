Cosecha de durazno: el Valle de Uco concentra casi el 60% de la producción provincial

En total son 110.685 toneladas, un volumen similar al de otras temporadas. Próximamente se presentarán informes de otros frutos como la ciruela, considerados importantes en la producción local.

El Ministerio de Producción de Mendoza dio a conocer el pronóstico de cosecha de durazno para industria correspondiente a la campaña 2025/26. Según un informe elaborado desde la Dirección de Agricultura, dependiente de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, se espera una producción total estimada en 110.685 toneladas, volumen productivo promedio en relación con temporadas anteriores.

Según detalla el documento, el 57 % (63.367 toneladas) de la producción se concentra en el Valle de Uco, mientras que le sigue zona Sur con el 30 % (32.655 toneladas) del total. En tanto, las zonas Este y Norte, combinadas, concentran el 13 % (14.663 toneladas).

La caracterización productiva se basó en datos obtenidos de diversos relevos de floración cuyo monitoreo se realizó entre fines de agosto y principios de octubre, con dos visitas semanales. El relevo se realizó en tres cuarteles por variedad y zona. Como resultado, se evaluaron 1.518 árboles, en los que se cuenta la totalidad de la fruta, y se midieron 25.300 frutos.

“Los pronósticos de cosecha para la campaña 2025/2026 estiman un volumen de 105 mil toneladas de durazno para industria, si consideramos el impacto negativo que pueda haber generado la fuerte tormenta que afectó la zona Sur el pasado 20 de diciembre. Sin embargo, estos datos reflejan un año de producción promedio, con estabilidad en las expectativas del sector”, señaló Alfredo Draque, director de Agricultura de la provincia.

El funcionario destacó la importancia de contar con este tipo de herramientas para fortalecer la gestión productiva: “Tener un pronóstico de cosecha sólido permite a productores e industriales disponer de información concreta para la formación de precios y la planificación de la campaña. Estas herramientas se suman a otras acciones del gobierno destinadas a apoyar al sector en momentos clave del ciclo productivo”.

Además, Draque adelantó que próximamente se presentarán los pronósticos de ciruela para garantizar información precisa sobre este y otros frutos considerados fundamentales para la economía provincial.





Distribución y características de la producción

El informe también incluyó un análisis de parámetros como peso y diámetro. A partir de los calibres que se determinaron, se realizó una distribución, teniendo en cuenta el tamaño final, cuál sería el destino posible del durazno en fábrica.

De esta manera, la fruta grande (mayor de 57,1 mm) puede ser destinada a fruta en mitades para latas y representa el 72 % del total estimado de producción, es decir 79.693 toneladas. En tanto, la fruta chica (menor de 57,1 mm) sería el 28 % de la producción total, unas 30.992 toneladas que se pueden destinar a pulpa.

Otro dato de relevancia que se desprende de este informe es la cantidad de frutos que se obtiene por cada hectárea cultivada con duraznos. En este sentido, las zonas con mayor densidad de frutos son la zona Norte (254.977 Un) y Valle de Uco (185.469 Un). Le siguen Zona Sur, con 168.106 frutos por hectárea y la zona Este, con 164.992.

Vale aclarar que, para determinar la producción de duraznos para industria, no solo debe tenerse en cuenta la cantidad de fruta dejada después de los raleos en los árboles, sino también los sistemas de conducción y sobre todo la densidad de plantación. Estos factores influyen en la cantidad de frutos por hectáreas, ya que cada oasis productivo tiene un comportamiento distinto, dependiendo de sus características agroclimáticas y de manejo tecnológico.

Variables climáticas y su impacto en el pronóstico de cosecha





Durante diciembre se han registrado varias tormentas en el oasis Sur que afectaron la superficie productiva de durazno para industria. Es por esta razón que desde la cartera de Producción se analizaron las mangas de tormentas de granizo que detectaron los radares y fueron superpuestas con la superficie cultivada que pudieron afectar.

Concretamente, en la tormenta del 20 de diciembre, se estima que se afectaron 274 hectáreas de durazno en el oasis Sur. Analizando la producción promedio de esta zona, se estima que la pérdida por esta superficie afectada sería de 5.249 toneladas.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza