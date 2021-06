Covid-19: en Tupungato, OSEP realiza testeos y pruebas de anticuerpos para los municipales

Esta iniciativa que comenzó en Rivadavia se realizará en otros departamentos.

El pasado martes el intendente Gustavo Soto junto al Director de la Obra Social de los Empleados Públicos de la provincia (OSEP), Carlos Funes, visitaron las instalaciones de la entidad local donde se despliega un operativo que permite detectar posibles casos positivos de COVID-19 en personas asintomáticas, y análisis de serología -mediante extracción de sangre- que permite comprobar la presencia o no de anticuerpos.

Estos testeos y análisis de sangre que se realizan a empleados municipales y afiliados a la obra social tiene como objetivo detectar no sólo casos asintomáticos sino también qué porcentaje de personas ha contraído el virus y han generado niveles de anticuerpos.

“Sobre todo el estudio que estamos haciendo es el estudio de seroprevalencia, que significa medir anticuerpos, esos anticuerpos se los medimos sin importar si tuvo la enfermedad, si fue vacunado o no la tuvo o cree no haberla tenido” explicó el director de OSEP y en esta línea aseveró: “En el primer Municipio que lo hicimos fue en Rivadavia y para sorpresa nos dio que el 23% de las personas que creía no haber tenido la enfermedad, resultó que tenían anticuerpos, es decir, la habían cursado en forma asintomática, esto es lo que estamos buscando y si bien es un testeo en la Municipalidad puede ser un reflejo de lo que puede estar pasando en la comunidad general”.

Para ello se analizará un total de 100 personas, de las cuales en Tupungato -en la mañana del martes- el operativo alcanzó a 29 empleados municipales afiliados a la mutual, prolongándose los días necesarios hasta alcanzar dicho número.

“Creo que es una buena medida que va a ayudar en este plan general que tiene la provincia de Mendoza en especial y en este caso puntualmente la Obra Social de Empleados Públicos de ir a buscar o detectar aquellos casos que todavía o por alguna circunstancia no han sido detectados o al no presentar síntomas no saben que han tenido, tienen o que está cursando la enfermedad”, agregó Soto.

Por otro lado, el mandatario departamental destacó que el plan de vacunación se está realizando de acuerdo a las vacunas que van llegando a Mendoza, “se está aplicando muy bien, con mucha rapidez y efectividad, y ahora la OSEP le agrega este otro programa para los empleados públicos con el fin de poder aumentar y tener mayores datos de cómo está la situación”.

Asimismo este operativo de OSEP se está realizando de igual manera en otros departamentos de Mendoza como en Rivadavia, Junín, General Alvear y próximamente se extenderá a Malargüe y Ciudad de Mendoza.

Con este estudio se espera obtener datos relevantes sobre el contexto epidemiológico actual, para luego aportarlos y que sean de utilidad para hacer frente a este flagelo.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza