COVID-19: Racing es el primer club argentino en rebajar el sueldo de jugadores y cuerpo técnico

Será del 30 por ciento.

“La reducción de los salarios será consensuada; los jugadores lo van a entender. Los fondos que entran al club no alcanzan para pagar, porque vienen de los socios, sponsors y televisión, pero no sabemos hasta cuándo”, había señalado el presidente Víctor Blanco a principios de la semana en una nota periodística. Y ponía en agenda un tema candente.

Y no hizo falta ni siquiera negociar en profundidad porque Lisandro López, en nombre del resto del grupo, aceptó la reducción salarial de un 30 por ciento, entre salarios y premios. Así, Racing ​dio un paso y se convirtió en el primer equipo argentino en bajarse los sueldos por la pandemia de coronavirus.

Puertas para adentro, con sus íntimos, Blanco no tenía dudas de que los futbolistas entenderían su pedido. “No hay salida sin solidaridad. En otras actividades, los empleados ya empezaron a colaborar y ganan un 5 por ciento de lo que ganan los jugadores”, sostenía.

“No importa de cuánto es la reducción, lo fundamental es que se dio un paso importante y necesario”, explicaron desde el club de Avellaneda. Y aseguraron que con lo que se ahorran de los sueldos del plantel profesional, Racing podrá afrontar la totalidad de los pagos de los 600 empleados que tiene.

También se reducirán los salarios de los trabajadores jerárquicos que cobren por encima de los 250.000 pesos mensuales, entre los que se encuentra el manager Diego Alberto Milito​.

Al mismo tiempo, desde la dirigencia del club avisaron que los juveniles cobrarán la mensualidad completa y que se le están enviando viáticos a los chicos de la pensión que regresaron a sus hogares.

Los jugadores de Racing y la dirigencia marcan un camino que parecía difícil días atrás y que puede traer polémica. Sergio Marchi, secretario del sindicato que representa a los futbolistas, había avisado que no aceptaría una reducción salarial. “Es fundamental respetar el sueldo de los jugadores. Hablo tres veces al día con la gente de AFA​. Están buscando excusas a una mala gestión o a un comportamiento equivocado a la hora de hacer el presupuesto”, dijo Marchi.

¿Habrá un nuevo quiebre entre Marchi y los jugadores de Primera, como lo hubo cuando River ​unilateralmente decidió no presentarse a jugar en la jornada inicial de la Copa Superliga contra Atlético Tucumán? Con la medida, ¿los futbolistas de Racing desautorizaron a Marchi?

También los representantes se habían manifestado en contra de los recortes de los sueldos. “¿En base a qué porcentaje se le va a reducir el salario al jugador? Esperemos que los clubes no traten de tapar los problemas que ya traían. Y hay un tema fundamental: no es lo mismo la incidencia del caché de la televisión en el presupuesto de Defensa y Justicia que en el de Boca, por ejemplo. A un club grande le puede generar un enorme déficit que no haya venta de entradas. No sé si en este caso sería entendible una quita, quizá una renegociación de los pagos”, le dijo el representante Christian Bragarnik a Clarín.

“Piden que los jugadores se bajen los sueldos y te puedo asegurar que los CEO de YPF y Coca Cola ganan más. ¿Se creen que todos son Cristiano Ronaldo y Messi? Hay jugadores que tienen contratos en dólares, pero cobran con un tope de 20 pesos. Ya están perdiendo dinero por la devaluación. ¿Más esfuerzos quieren que hagan? Conmebol adelantó pagos y la televisión va a aportar lo suyo. Entonces, ¿por qué habría que cortarle los salarios a los futbolistas?”, sumó Martín Guastadisegno, el apoderado de Jonatan Cristaldo, entre otros jugadores.

El comunicado oficial de Racing

“Racing Club comunica que, dada la emergencia sanitaria que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que supuso el cese del desarrollo de las actividades deportivas programadas, derivando en extremas complicaciones económico-financieras, ha llegado a un acuerdo con sus jugadores y cuerpo técnico del primer equipo sobre su compensación hasta tanto se reanude la actividad futbolística de manera regular.

Con el espíritu de proteger los ingresos y garantizar la estabilidad y continuidad de todos los trabajadores de la institución, el acuerdo prevé una reducción salarial importante sobre los ingresos contractuales de los jugadores y cuerpo técnico partir del mes en curso.

El Presidente Víctor Blanco, junto a la Comisión Directiva, no solo agradece sino que también se enorgullece del gesto solidario de nuestro plantel profesional y cuerpo técnico con la institución y también con los compañeros trabajadores en particular. Cabe añadir que Racing Club continuará colaborando en la lucha contra esta pandemia, poniéndose a disposición, tanto de las autoridades locales como nacionales, para llevar a cabo las acciones que sean necesarias para reducir las consecuencias de esta crisis.

Para finalizar, debemos destacar y agradecer a todos aquellos que en esta difícil etapa se encuentran en la primera línea, en especial a los profesionales del área de la salud y a todos aquellos que garantizan los servicios básicos a la comunidad. Asimismo, exaltamos a todos los socios de Racing que, ante la adversidad, han demostrado su compromiso con el Club y la sociedad.

El Club también expresa su solidaridad con aquellas familias a las que esta pandemia ha golpeado de manera directa y manifiesta su deseo de ánimo y pronta recuperación para aquellos que se encuentran afectados en estos momentos”.

