Creció la compra-venta de motos en Mendoza: cuáles son las estafas más frecuentes

El mercado de motos atraviesa un fuerte crecimiento en Mendoza y en todo el país. Durante 2025, en Argentina se patentaron más de 650.000 motos 0 km, un récord histórico. Mendoza se posicionó como una de las provincias con mayor crecimiento, con un aumento interanual del 109% en los patentamientos registrados en marzo.

Este auge se explica por distintos factores: la moto se consolidó como herramienta de trabajo en rubros como delivery y mensajería, se presenta como alternativa más económica al automóvil y existe una mayor oferta de modelos nacionales accesibles.

Ante este escenario, desde Defensa del Consumidor de Mendoza se brindan una serie de recomendaciones para promover compras seguras, legales y responsables, y prevenir situaciones de estafa.

Qué tener en cuenta al comprar una moto 0 km

Se recomienda adquirir motos únicamente en concesionarios oficiales o comercios debidamente registrados. Antes de cerrar la operación, es fundamental solicitar el presupuesto completo de “puesta en calle”, que incluya patentamiento, flete y formularios.

Además, el consumidor debe exigir:

-Factura a su nombre.

-Certificado de fábrica y formularios correspondientes.

-Garantía escrita, cuyo plazo mínimo legal es de 6 meses.

También, se recuerda que no se debe circular sin seguro obligatorio ni casco homologado y se sugiere realizar un curso básico de conducción segura, especialmente para quienes se inician.

Recomendaciones para la compra de motos usadas

En el caso de motos usadas, es clave:

Verificar título, cédula verde y coincidencia de números de motor y chasis.

Solicitar un Informe de Dominio en la DNRPA y realizar la verificación policial.

Hacer una inspección mecánica completa, preferentemente con un técnico.

Formalizar la operación con boleto de compra-venta firmado y utilizar medios de pago trazables.

Desde el organismo se advierte: nunca pagar una seña sin haber visto la moto y su documentación.

Estafas más frecuentes

Entre las modalidades de fraude más habituales se detectan:

*Venta de motos robadas o con papeles falsos a través de redes sociales.

*Ofertas con precios demasiado bajos.

*Vendedores que evitan la verificación policial.

*Gestores irregulares que entregan documentación apócrifa.

*Motos con fallas ocultas, como daños en el motor o chasis reparado.

La recomendación es realizar todos los trámites de manera personal, verificar antecedentes y conservar comprobantes.

Derechos del consumidor

La normativa vigente establece:

Garantía obligatoria de 6 meses para motos nuevas.

Garantía de 3 meses para motos usadas compradas en comercios.

Ante incumplimientos, demoras, fallas o publicidades engañosas, Defensa del Consumidor puede intervenir. En ventas entre particulares no aplica la Ley de Defensa del Consumidor, pero sí el derecho civil ante vicios ocultos.

Motos como herramienta de trabajo

Para quienes utilizan la moto con fines laborales, se aconseja:

-Priorizar calidad, bajo consumo y servicio técnico confiable.

-Verificar que cada conductor cuente con licencia habilitante.

-Evaluar seguros ampliados que incluyan robo y responsabilidad civil.

Mensaje a la ciudadanía

“Antes de comprar una moto, es importante informarse, comparar opciones, revisar la documentación y exigir todo por escrito. Que el entusiasmo no termine en una pérdida económica o en un problema mayor”.

Para consultas o reclamos, la ciudadanía puede comunicarse con Defensa del Consumidor de Mendoza de manera presencial, a través de los canales digitales oficiales o llamando al 148.