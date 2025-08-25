“Creo que ningún tunuyanino quiere la motosierra de Milei en el departamento”: Martín Aveiro en una entrevista sin filtro

El ex Intendente pasó por los estudios de El Cuco TeVe y dejó varias definiciones en torno a su posición política.

El pasado viernes en el marco del programa “Lo que Faltaba” conducido por Abigal Romo y Jorge García, el actual Diputado Nacional y ex Intendente de Tunuyán, Martín Aveiro brindó una extensa y jugosa entrevista, donde además de recorrer parte de su vida en términos personales y políticos, marcó la cancha en cuanto a su posición política y el gobierno de Javier Milei.

Aveiro de cincuenta años recordó en la entrevista a su madre, sus inicios como trabajador municipal, como profesor de educación física y su recorrido como militante político. En ese marco recordó cómo fueron sus años de gestión al frente de la Municipalidad de Tunuyán, y las más de mil obras que realizó durante los doce años que estuvo al frente del Ejecutivo municipal. En ese sentido remarcó la importancia de tener una mirada federal y de cómo fue llevando adelante su gobierno.

Actualmente Martín Aveiro ocupa el cargo de Diputado de la Nación y no le escapó a cuestionar fuertemente al actual presidente y las políticas llevadas adelante por Javier Milei. Reconociendo que hubieron errores en la última gestión presidencial del peronismo, puso énfasis que en general la población no quiere “la motosierra”, aduciendo que ningún tunuyanino quisiera que se recorten los servicios que brinda el Estado municipal. En ese sentido mencionó que desde la Cámara de Diputados se le intenta poner un freno a muchas de las acciones que lleva adelante el actual presidente, pero que es difícil en muchas ocasiones, ya que muchos diputados un día votan una cosa y después se dan vuelta.

A continuación podes ver la entrevista completa en el siguiente enlace (1:17:43):