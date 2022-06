Crisis del gasoil: en las estaciones de servicio del Valle de Uco “se sigue con los cupos”

Así lo informó Ariel Buzón, jefe de estaciones YPF en la región, que además aclaró que el problema se da sobretodo con el combustible común, no con el premium.

La escasez del gasoil se agrava en el país. Según el último relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), ya son 23 las provincias afectadas por la problemática, entre ellas Mendoza.

La última encuesta de la FADEEAC, realizada entre el 15 y 25 del presente mes, indica que en los 23 distritos el transporte de cargas registra dificultades para abastecerse de combustible. La única provincia que no ha reportado hasta el momento problemas de abastecimiento fue Tierra del Fuego.

Frente a dicho escenario, este miércoles la Mesa de Enlace anunció un paro nacional para el próximo miércoles 13 de julio para protestar por la falta del combustible, aunque no se prevén cortes de rutas.

Los representantes de la Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA), la Sociedad Rural (SRA) y Coninagro mantuvieron un encuentro en esta jornada para delinear las medidas y solicitarle al Gobierno iniciativas para solucionar el desabastecimiento.

La situación en Valle de Uco

El Valle de Uco no es la excepción y las cargas en las estaciones de servicio de YPF se realizan con cupos.

“El tema de lo que es gasoil se sigue con los cupos; tenemos cupos mensuales que al mismo tiempo eso se traslada por día, donde te dan una cierta cantidad de combustible. Eso es lo que estamos vendiendo y tratamos de administrarlo lo mejor posible para todos los clientes”, informó Ariel Buzón, jefe de estaciones de la petrolera nacional en la región, en diálogo con El Cuco Digital.

Seguidamente el hombre dijo que cree “que estamos todas las estaciones del Valle de Uco de las distintas petroleras iguales, con el mismo sistema”.

“Es esa la situación; no hay novedades de cambio. Lo que es el producto Infinia Diesel, que es Premium de los gasoil, nosotros tenemos un poco más de margen, así que ese producto gracias a Dios no está faltando, sí en lo que es el gasoil común, se termina y es prácticamente todos los días. Estamos recibiendo, por ahí algún día no recibimos pro bueno, se maneja de esa forma”, agregó el jefe para cerrar.