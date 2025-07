Crisis que enfrenta la producción regional: impuestos altos, recesión y restricción externa

La palabra de dos productores locales.

Este año, un productor de tomates se hizo viral, cuando mostró como el producto se perdía en la finca. Esta vez, el mismo productor salió a mostrar como la producción de zapallo esta sufriendo, lo que considera, una crisis en el agro regional. Por su parte, otro productor (e integrante de la FEM) opina que hay una grave crisis, y que el agro necesita urgente intervención estatal para bajar impuestos y regular las cadenas de comercialización.

En un vídeo, el productor de Tunuyán Pedro Manzano contó como “se hace difícil lograr vender” la producción primaria y como las cadenas de distribución afectan fuertemente a la producción agrícola y a los productores.

Si bien, después de ser publicado el video, el productor logró vender el zapallo, en comunicación con El Cuco Digital contó que, los precios en los que se vende no son buenos: “los costos son altos, y los precios en los que te lo reciben, son bajos”, afirmó y ese sentido agregó: “si bien yo logré venderlo, hay fincas en donde ha quedado en la tierra el producto”.

Además mencionó que es complejo ver como un producto que se vende en una finca en $60, después se ve en el supermercado, a poco kilometros, cinco veces más caro: “no hay costo de logística que justifique ese precio para el consumidor, y es un problema grave, porque el productor recibe muy poco y el consumidor lo paga muy caro”.

Para los productores consultados la situación es compleja, “esto se repite en casi toda la producción agrícola, a principios de año fue el tomate, ahora el zapallo, también la uva se pagó mal, y siempre son los productores los que perdemos”.

En referencia a la situación de los productores, Manzano explicó “muchos deciden no hablar del tema, y están yendo a pérdida, deciden callar y dejar la producción en la finca”. En referencia a si existen soluciones, destacó: “no hay respuesta de ningún sector político, la mayoría. o no ven el problema o miran para otro lado, si bien se han hecho algunas cosas, en general no alcanza y es muy difícil cuando llega el fin de semana y tenés que pagarle a los empleados y el dinero no está”.

Voces que se suman a describir la situación: Sebastian Lafalla “hoy las Cámaras se encuentran muy aletargadas y en silencio frente a la grave situación”

Por su parte el productor y miembro de la FEM, Sebastián Lafalla se refirió a la grave situación que atraviesa el agro en la provincia, en ese sentido mencionó que hoy se combinan varios factores que terminan perjudicando a las actividades agrícolas y a los productores. Es, según Lafalla, la recesión interna, más las restricciones en los mercados externos y la falta de competitividad, producto de la presión impositiva, los tres principales elementos que generan la grave crisis del sector.

Lafalla sostiene que hoy el campo en Mendoza atraviesa una crisis terminal, sin tener perspectivas claras de cómo salir adelante: “hoy es el zapallo, ayer fue la papa, la uva se pagó en términos nominales más baja que el año anterior, y los costos son los mismo, con altos niveles de presión tributaria”. De igual forma mencionó que tanto desde la Provincia como desde la Nación, no ha existido ninguna norma que baje impuestos a la producción: “no nos ha bajado un solo impuesto, y somos un sector eficiente, necesitamos una reforma tributaria para que el sector salga adelante”.

Lafalla también se refirió al rol de las Cámaras locales que representan a los sectores productivos, mencionando que se encuentran demasiado calladas frente a la situación económica “hoy las Cámaras se encuentran muy aletargadas y en silencio frente a la grave situación, salvo excepciones como Leiva en la sociedad Rural, el resto solo se dedican a hacer eventos sociales, donde el principal auspiciante es el gobierno provincial. Si hoy estuviera Rusalen, junto con Leiva, estaría prendida fuego la provincia frente a la grave crisis”.

Finalmente, el referente empresarial, mencionó que ante la crisis de determinados sectores, como es el caso del zapallo, es necesaria la intervención del Estado para regular el mercado “hay un fuerte abuso en las cadenas de distribución, el Estado debe intervenir ya que el mercado no es perfecto, quizás se tendría que estipular un precio de referencia para el productor, a partir del precio en la góndola”.